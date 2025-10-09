október 9., csütörtök

Dénes névnap

Tele vannak az orvosi rendelők

23 perce

Mi történik Szabolcsban? Futótűzként terjed, dőlnek ki az emberek, megszólalt az orvos!

Címkék#covidfertőzés#felső légúti fertőzés#influenza

Nátha, influenza, koronavírus. Az elmúlt időszakban megnőtt a felső légúti fertőzés miatt orvoshoz fordulók száma, minket sem kímélik a vírusok és baktériumok.

Csáki Alexandra

Köhögés, orrfolyás, torokfájás, láz... beköszöntött az őszi felső légúti fertőzések, a nátha, az influenza, a koronavírus szezonja, egymásnak adják az emberek a kilincset a háziorvosi rendelőkben. Dr. Dobos László érdeklődésünkre elmondta, ebben az időszakban ugrásszerűen megnő a megbetegedések száma, aminek több oka lehet. 

Beköszöntött az ősz, a felső légúti fertőzések szezonja.
Felső légúti fertőzések: ugrásszerűen megnőtt a betegek száma
Fotó: Illusztráció: Csapó Balázs / Kisalföld

Mi okozza a felső légúti fertőzéseket?

Egyrészt a hidegebb, szárazabb időjárás miatt csökken az ellenálló képességünk a felső légúti fertőző ágensek ellen, illetve ősszel-télen a vírusok és a baktériumok tovább maradnak életképesek, mint nyáron, a meleg, párás időben, amikor gyorsabban elpusztulnak. Másrészt szeptember elején visszatértek a gyerekek az óvodába, iskolába, több időt töltünk zárt terekben, közösségben, ez pedig segíti a kórokozók átadását

 – magyarázta a nyíregyházi háziorvos. Dr. Dobos László hozzátette: valóban emelkedett mostanában a köhögéssel, torokfájással, orrfolyással, hőemelkedéssel vagy lázzal járó megbetegedések száma. Ezeket vírusok, baktériumok okozzák, és igen, köztük van a covid is, de mivel nem tesztelnek rutinszerűen, legtöbbször nem derül ki, hogy pontosan milyen kórokozó okozza a felső légúti fertőzéseket.

– Ezeknek a megbetegedéseknek nincsen specifikus terápiája, azaz nem kezelünk másképp egy adenovírus-fertőzést, mint egy covidot. Az ellenálló képességtől függ, ki mennyi idő alatt birkózik meg a kórral: egy egészségesebb, fiatalabb szervezet általában 3-4 nap alatt, míg egy legyengültebb, krónikus beteg egy-két hétig is küzd egy ilyen vírusos fertőzéssel, aminek súlyosabb következményei lehetnek, hiszen akár egy tüdőgyulladás kialakulhat. Éppen ezért arra szoktuk biztatni a betegeket, hogy enyhébb tünetek esetén keressenek fel egy gyógyszertárt, kérjenek tanácsot a gyógyszerésztől, nagyon sok kiváló vény nélküli készítményt lehet kapni. Súlyosabb, elhúzódó panaszok azonban érdemes orvoshoz fordulni.

Hogyan védekezzünk a felső légúti fertőzések ellen?

Ha a nátha, influenza tüneteit tapasztaljuk:

  • ne menjünk közösségbe, ha mégis, viseljünk maszkot;
  • tartsuk be az alapvető higiéniai szabályokat, mossunk gyakrabban kezet, használjunk kézfertőtlenítőt.
  • Erősítsük immunrendszerünket, táplálkozzunk egészségesen, szedjünk vitaminokat, mozogjuk rendszeresen.

Más témákat is ajánlunk: 

 

 

