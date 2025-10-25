október 25., szombat

Látványos fejlesztések

1 órája

Kivitelezők hada lepte el Nyíregyházát. Mutatjuk, hogy hol dolgoznak!

Eddig semmi sem nehezítette a kivitelezők munkáját Nyíregyházán. A cégek az őszi felújítási programban 500 millió forintért utakat, járdákat és kerékpárutakat korszerűsítenek.

Munkatársunktól
Az 500 millió forintos felújítási program érinti az orosi Meggyes utcát is, most itt is dolgoznak a munkagépek

Fotó: Sipeki Péter

A megyeszékhely számos területén munkagépek dolgoznak, bontanak és építenek. Harmadik hete tart a nagy őszi felújítási program.

A nyíregyházi 500 millió forintos felújítási program érinti Oroson a Meggyes utcát is, ahol a járdát épít a kivitelező cég
Fotó: Sipeki Péter

Nyíregyházán 29 helyszínt érint a 500 millió forintos út-, járda és kerékpárút felújítási program, mely 14 utcában kezdődött el október elején, s ebből kettőben 

  • az Etel közben és a 
  • Robinson dombon 

már be is fejeződött az út felújítása. 

A másik 12 szakaszon még dolgoznak a kivitelezők – mondta el portálunk érdeklődésére Dicső Péter. A NyírVV Kft. közterület-kezelési igazgatója hozzátette: egyelőre semmilyen hátráltató körülmény nem merült fel, jó ütemben, a terveknek megfelelően halad a munka, minden cég, mellyel szerződést kötöttek, tudja tartani a határidőt, ami azt jelenti, december 15-éig valamennyi felújítási, korszerűsítési feladatot befejeznek. A programban bekerült 29 helyszínből 15-ben útfelújítás, 14-ben pedig járda- vagy kerékpárút-korszerűsítés történik.

– Ezen a héten parkolót aszfaltoznak az Ószőlő utca 99. és 103. közötti szakaszon, Borbányán a Tímár utcán elkezdték a padka-folyóka bontást, járdaépítés van az Alma utcán, a kerékpárút újul meg a Kemecsei úton és a Szindbád sétányon. A munkagépek dolgoznak a Nyírszőlősön a Kollégium utcán, és Oroson a Meggyes utcán, mindkét helyen járdafelújítást végeznek. Az Ószőlő és Eperjes utca tömbbelsőben is tart a járdaépítés – sorolta a teljesség igénye nélkül Dicső Péter, és megjegyezte: a 29 utcával gyakorlatilag Nyíregyháza minden területét érinti az őszi korszerűsítési projekt.

A felújítási program költségét a város saját forrásból teremtette elő

Ahogy arról korábban beszámoltunk és dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere közösségi oldalán is megosztotta: a megyeszékhely takarékos és felelős gazdálkodásának köszönhetően az 500 millió forintos felújítási program beruházásai saját, városi forrásból valósulnak meg. A járdák, parkolók, utak és kerékpárutak megújítása mindenhol a biztonságot és az akadálymentes közlekedést helyezi előtérbe.

A város vezető és a NyírVV közterület-kezelési igazgatója is türelmet és megértést kérnek azokon a területeken, ahol még tart a munka. Az autósokért, kerékpárosokért és gyalogosokért döntöttek a felújításokról, a helyszíneket a lakossági bejelentések és a NyírVV saját tapasztalatai alapján választották ki. 

 

