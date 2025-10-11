október 11., szombat

Brigitta névnap

14°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fertőző betegségek

3 órája

Súlyos járványt okozhat az Indiából behurcolt fertőzés – a szabolcsiak is veszélyben lehetnek?

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye#Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ#fertőző betegség

Négy betegnél merült fel a szamárköhögés gyanúja szeptember 22–28. között, ebből egy igazoltan szabolcs-szatmár-beregi. Többféle fertőző betegséget azonosítottak hazánkban és a megyében az év 39. hetében – mutatjuk az összesítést!

Munkatársunktól

Hazánk kifejezetten ritka betegséget igazolt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ: egy 13 éves fiú a tünetek megjelenése előtt érkezett Indiából Magyarországra, így már itt mutatták ki, hogy hastífuszban szenved. A fertőző betegség súlyos, életveszélyes járványt okozhat, de ma már csak háborús időkben, illetve elmaradottabb országokban van jelen. Tartósan magas lázzal, lassú szívveréssel, székrekedéssel vagy éppen hasmenéssel, az esetek egy részében végzetes hasi kórkép kialakulásával jár.

Az év 39. hetében többféle fertőző betegséget is igazoltak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Fertőző betegség: egy indiból hazánkba érkezett 13 éves fiúnál hastífuszt azonosítottak a vizsgálatok
Illusztráció: Shutterstock

A védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül szeptember 22–28. között négy esetben jelentették szamárköhögés gyanúsját, kettőnél a vizsgálatok igazolták is.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Fertőző betegség: újabb tíz hepatitiszes beteg Szabolcsban

Az év 39. hetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

  • 3 gyomor-bélrendszeri (campylobacteriosis),
  • 2 szalmonella,
  • 2 rotavírus,
  • 10 hepatitisz A,
  • 2 skarlát,
  • 1 bárányhimlő,
  • 1 szamárköhögés

fertőzést azonosítottak.

A szamárköhögés tünetei közé tartozik a rohamokban jelentkező köhögés, a szembevérzés, a hányás, eszméletvesztés. A megbetegedés a gyerekeknél a legsúlyosabb, de a felnőttek is elkaphatják. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu