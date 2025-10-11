Súlyos járványt okozhat az Indiából behurcolt fertőzés – a szabolcsiak is veszélyben lehetnek?

Hazánk kifejezetten ritka betegséget igazolt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ: egy 13 éves fiú a tünetek megjelenése előtt érkezett Indiából Magyarországra, így már itt mutatták ki, hogy hastífuszban szenved. A fertőző betegség súlyos, életveszélyes járványt okozhat, de ma már csak háborús időkben, illetve elmaradottabb országokban van jelen. Tartósan magas lázzal, lassú szívveréssel, székrekedéssel vagy éppen hasmenéssel, az esetek egy részében végzetes hasi kórkép kialakulásával jár.

Fertőző betegség: egy indiból hazánkba érkezett 13 éves fiúnál hastífuszt azonosítottak a vizsgálatok

Illusztráció: Shutterstock

A védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül szeptember 22–28. között négy esetben jelentették szamárköhögés gyanúsját, kettőnél a vizsgálatok igazolták is.

Fertőző betegség: újabb tíz hepatitiszes beteg Szabolcsban

Az év 39. hetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

3 gyomor-bélrendszeri (campylobacteriosis),

2 szalmonella,

2 rotavírus,

10 hepatitisz A,

2 skarlát,

1 bárányhimlő,

1 szamárköhögés

fertőzést azonosítottak.

A szamárköhögés tünetei közé tartozik a rohamokban jelentkező köhögés, a szembevérzés, a hányás, eszméletvesztés. A megbetegedés a gyerekeknél a legsúlyosabb, de a felnőttek is elkaphatják.