57 perce
Súlyos járványt okozhat az Indiából behurcolt fertőzés – a szabolcsiak is veszélyben lehetnek?
Négy betegnél merült fel a szamárköhögés gyanúja szeptember 22–28. között, ebből egy igazoltan szabolcs-szatmár-beregi. Többféle fertőző betegséget azonosítottak hazánkban és a megyében az év 39. hetében – mutatjuk az összesítést!
Hazánk kifejezetten ritka betegséget igazolt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ: egy 13 éves fiú a tünetek megjelenése előtt érkezett Indiából Magyarországra, így már itt mutatták ki, hogy hastífuszban szenved. A fertőző betegség súlyos, életveszélyes járványt okozhat, de ma már csak háborús időkben, illetve elmaradottabb országokban van jelen. Tartósan magas lázzal, lassú szívveréssel, székrekedéssel vagy éppen hasmenéssel, az esetek egy részében végzetes hasi kórkép kialakulásával jár.
A védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül szeptember 22–28. között négy esetben jelentették szamárköhögés gyanúsját, kettőnél a vizsgálatok igazolták is.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Fertőző betegség: újabb tíz hepatitiszes beteg Szabolcsban
Az év 39. hetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
- 3 gyomor-bélrendszeri (campylobacteriosis),
- 2 szalmonella,
- 2 rotavírus,
- 10 hepatitisz A,
- 2 skarlát,
- 1 bárányhimlő,
- 1 szamárköhögés
fertőzést azonosítottak.
A szamárköhögés tünetei közé tartozik a rohamokban jelentkező köhögés, a szembevérzés, a hányás, eszméletvesztés. A megbetegedés a gyerekeknél a legsúlyosabb, de a felnőttek is elkaphatják.
Menekülő díler: meglátta a rendőröket és gázt adott, azonban árokba hajtott