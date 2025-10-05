Paratífusz Pakisztánból, vérzéses láz Mexikóból, de Szabolcsban is kijutott a ragályos kórokból

Ritka fertőző betegség ütötte fel a fejét hazánkban: egy 19 éves pakisztáni nő a paratífusz tüneteivel fordult orvoshoz Baranya megyében. A diáklány a betegség lappangási idejében

Pakisztánban és Dubaiban tartózkodott. A laboratóriumi vizsgálatok igazolták a bakteriális fertőzést, melynek tünetei: fáradékonyság, láz, étvágytalanság, fejfájás, hasi fájdalom, székrekedés, gyerekeknél hasmenés és a hányás. Szárazköhögés, izom- és torokfájdalom is megjelenhet, kialakulhat máj- és lépmegnagyobbodás, a törzsön rózsaszínű, foltos-göbcsés bőrkiütések jelenhetnek meg.

Fertőző betegségek: a védőoltással megelőzhető kórok közül négy esetben jelentették szamárköhögés gyanúját

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb jelentése szerint szeptember 15–21. között a védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül négy esetben jelentették szamárköhögés gyanúját, kettőnél a klinikai vizsgálatok ezt már igazolták is.

Fertőző betegség: két nyugat-nílusi lázas gyerek egy hét alatt

A 38. héten két új hazai eredetű nyugat-nílusi láz megbetegedést detektáltak egy Pest megyei 3 éves gyermeknél és egy 12 esztendős budapesti fiúnál. A héten diagnosztizált esetekkel ebben az évben már tizenkettőre nőtt a fertőzöttek száma. A betegek 83 százaléka férfi, az átlagéletkor 58 év; 58 százalékuk a 60 éves vagy annál idősebb. Valamennyien idegrendszeri tünetekkel kerültek kórházba.

Nyilvántartásba vettek egy Budapesten élő vírusos haemorrhagiás-láztól szenvedő beteget is. A 31 éves equadori férfi a vérzéses láz lappangási idejében Mexikóban tartózkodott, ott kapta el a heveny, lázzal, izomfájdalommal járó megbetegedést, melynek során enyhébb-súlyosabb vérzéses elváltozások jelentkezhetnek.

A NNGYK aktuális jelentésében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében igazolt fertőző betegségek listáját is olvashatjuk. Ebből kiderült, hogy szeptember 15–21. között

3 gyomor-bélhurut (campylobacteriosis),

6 szalmonella,

2 rotavírus,

11 hepatitisz, ebből 10 hepatitisz A,

3 skarlát és

4 bárányhimlő

megbetegedést jelentettek.