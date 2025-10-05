október 5., vasárnap

Aurél névnap

10°
+11
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fertőző betegségek

3 órája

Paratífusz Pakisztánból, vérzéses láz Mexikóból, de Szabolcsban is kijutott a ragályos kórokból

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg#Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ#fertőző betegségek

Több egzotikus – vagy eddig annak vélt – megbetegedést jelentettek országosan szeptember 15–21. között. Mutatjuk, mely fertőző betegségek taroltak Szabolcs-Szatmár-Beregben az év 38. hetén!

Munkatársunktól

Ritka fertőző betegség ütötte fel a fejét hazánkban: egy 19 éves pakisztáni nő a paratífusz tüneteivel fordult orvoshoz Baranya megyében. A diáklány a betegség lappangási idejében
Pakisztánban és Dubaiban tartózkodott. A laboratóriumi vizsgálatok igazolták a bakteriális fertőzést, melynek tünetei: fáradékonyság, láz, étvágytalanság, fejfájás, hasi fájdalom, székrekedés, gyerekeknél hasmenés és a hányás. Szárazköhögés, izom- és torokfájdalom is megjelenhet, kialakulhat máj- és lépmegnagyobbodás, a törzsön rózsaszínű, foltos-göbcsés bőrkiütések jelenhetnek meg.

fertőző betegségek, nyugat-nílusi láz, paratífusz, szamárköhögés, hepatitisz A
Fertőző betegségek: a védőoltással megelőzhető kórok közül négy esetben jelentették szamárköhögés gyanúját
Illusztráció: MW-archív

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb jelentése szerint szeptember 15–21. között a védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül négy esetben jelentették szamárköhögés gyanúját, kettőnél a klinikai vizsgálatok ezt már igazolták is. 

Fertőző betegség: két nyugat-nílusi lázas gyerek egy hét alatt

A 38. héten két új hazai eredetű nyugat-nílusi láz megbetegedést detektáltak egy Pest megyei 3 éves gyermeknél és egy 12 esztendős budapesti fiúnál. A héten diagnosztizált esetekkel ebben az évben már tizenkettőre nőtt a fertőzöttek száma.  A betegek 83 százaléka férfi, az átlagéletkor 58 év; 58 százalékuk a 60 éves vagy annál idősebb. Valamennyien idegrendszeri tünetekkel kerültek kórházba.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Nyilvántartásba vettek egy Budapesten élő vírusos haemorrhagiás-láztól szenvedő beteget is. A 31 éves equadori férfi a vérzéses láz lappangási idejében Mexikóban tartózkodott, ott kapta el a heveny, lázzal, izomfájdalommal járó megbetegedést, melynek során enyhébb-súlyosabb vérzéses elváltozások jelentkezhetnek.

A NNGYK aktuális jelentésében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében igazolt fertőző betegségek listáját is olvashatjuk. Ebből kiderült, hogy szeptember 15–21. között

  • 3 gyomor-bélhurut (campylobacteriosis),
  • 6 szalmonella,
  • 2 rotavírus,
  • 11 hepatitisz, ebből 10 hepatitisz A,
  • 3 skarlát és
  • 4 bárányhimlő

megbetegedést jelentettek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu