Paratífusz Pakisztánból, vérzéses láz Mexikóból, de Szabolcsban is kijutott a ragályos kórokból
Több egzotikus – vagy eddig annak vélt – megbetegedést jelentettek országosan szeptember 15–21. között. Mutatjuk, mely fertőző betegségek taroltak Szabolcs-Szatmár-Beregben az év 38. hetén!
Ritka fertőző betegség ütötte fel a fejét hazánkban: egy 19 éves pakisztáni nő a paratífusz tüneteivel fordult orvoshoz Baranya megyében. A diáklány a betegség lappangási idejében
Pakisztánban és Dubaiban tartózkodott. A laboratóriumi vizsgálatok igazolták a bakteriális fertőzést, melynek tünetei: fáradékonyság, láz, étvágytalanság, fejfájás, hasi fájdalom, székrekedés, gyerekeknél hasmenés és a hányás. Szárazköhögés, izom- és torokfájdalom is megjelenhet, kialakulhat máj- és lépmegnagyobbodás, a törzsön rózsaszínű, foltos-göbcsés bőrkiütések jelenhetnek meg.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb jelentése szerint szeptember 15–21. között a védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül négy esetben jelentették szamárköhögés gyanúját, kettőnél a klinikai vizsgálatok ezt már igazolták is.
Fertőző betegség: két nyugat-nílusi lázas gyerek egy hét alatt
A 38. héten két új hazai eredetű nyugat-nílusi láz megbetegedést detektáltak egy Pest megyei 3 éves gyermeknél és egy 12 esztendős budapesti fiúnál. A héten diagnosztizált esetekkel ebben az évben már tizenkettőre nőtt a fertőzöttek száma. A betegek 83 százaléka férfi, az átlagéletkor 58 év; 58 százalékuk a 60 éves vagy annál idősebb. Valamennyien idegrendszeri tünetekkel kerültek kórházba.
Nyilvántartásba vettek egy Budapesten élő vírusos haemorrhagiás-láztól szenvedő beteget is. A 31 éves equadori férfi a vérzéses láz lappangási idejében Mexikóban tartózkodott, ott kapta el a heveny, lázzal, izomfájdalommal járó megbetegedést, melynek során enyhébb-súlyosabb vérzéses elváltozások jelentkezhetnek.
A NNGYK aktuális jelentésében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében igazolt fertőző betegségek listáját is olvashatjuk. Ebből kiderült, hogy szeptember 15–21. között
- 3 gyomor-bélhurut (campylobacteriosis),
- 6 szalmonella,
- 2 rotavírus,
- 11 hepatitisz, ebből 10 hepatitisz A,
- 3 skarlát és
- 4 bárányhimlő
megbetegedést jelentettek.