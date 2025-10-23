október 23., csütörtök

Terjedő vírusok

1 órája

Ez a fertőző betegség Szabolcs vármegyében megállíthatatlan. Van ok az aggodalomra!?

A harmadik legtöbb megbetegedést a mi vármegyénkben diagnosztizálták. Fertőző betegségek közül Szabolcsban aggasztó tendenciát mutat a hepatitis A, pedig megelőzhető!

Munkatársunktól

A fertőző betegségek között eddig főként a szalmonella, a skarlát és a bárányhimlő dominált Szabolcs-Szatmár-Beregben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) friss jelentésében megfigyelhető egy aggasztó adat: október 7. és 14. között ismét nőtt a Hepatitis A megbetegedések száma.

A fertőző betegségek között a szemfehérje besárgulása egyértelműen utal a hepatitis A betegségre
A fertőző betegségek között a szemfehérje besárgulása egyértelműen utal a hepatitis A betegségre
 Illusztráció: Getty Images

Fertőző betegségek, aggasztó tendencia Szabolcs vármegyében

A heti emelkedő tendencia nem csak vármegyénkre vonatkozik, Magyarországon is egyre több a regisztrált eset. Különösen aggasztó ez az adat annak fényében, hogy az év 41. hetében az országban 51 hepatitis A betegséget diagnosztizáltak, ebből 9-et megyénkben, ami a harmadik legmagasabb szám Budapest (14) és Borsod (10) megye után – közölte az NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztálya.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a 41. héten 

  • 4 gyomor-bélhurut (campylobacteriosis),
  • 7 szalmonella,
  • 4 rotavírus,
  • 10 hepatitisz (fertőzéses májgyulladás), ebből 9 hepatitisz A,
  • 3 skarlát és
  • 1 bárányhimlő

megbetegedést jelentettek.

Hosszú ideig fertőzőképes a hepatitis A

A vírus széklettel, szennyezett vízzel, ételekkel terjed. Nagyon ritkán szexuális úton is átadható. Leggyakrabban olyan helyeken fordul elő, ahol rosszak a higiénés körülmények, vagy nincs megfelelő ivóvízellátás – írja az egészsgvonal.gov.hu. 

A hepatitis A attól veszélyes, hogy a fertőzött személy a tünetek megjelenése előtti 2 hétben és a tünetek elmúlta után 1 hétig fertőzőképes. Ebben az időszakban kerülni kell a testi kontaktust más személyekkel: ne készítsen másoknak ételt, ne használjon másokkal közös evőeszközöket, ne ossza meg a törölközőjét. Ha gyermeke fertőzött, ebben a periódusban ne menjen közösségbe.

A fertőző betegségek, köztük a hepatitis A terjedésének megelőzésében is fontos szerepet játszik szappanos kézmosás
A fertőző betegségek, köztük a hepatitis A terjedésének megelőzésében is fontos szerepet játszik szappanos kézmosás
Illusztráció: Shutterstock

A megfelelő higiéniai szokások és a védőoltás segítenek, a fertőző betegségek megelőzhetők

Dr. Kiss Csaba háziorvos korábban is hangsúlyozta: A hepatitis A ellen védőoltás is elérhető, amely vényre, térítés ellenében kiváltható a patikákban.  

A hepatitis A – ellentétben a B vagy a C vírus okozta fertőzéssel – nem krónikus betegség: puffadással, hányingerrel, étvágytalansággal, hányással, hasmenéssel, lázzal, izom és ízületi fájdalommal, súlyosabb esetben sárgasággal járó májgyulladás, ami tüneti terápia mellett, sőt, sokszor magától meggyógyul. A mellékhelyiségek rendszeres és alapos takarításával, és ahogy a Covid idején megtanultuk, de mára már felejtünk: megfelelő szappanos kézmosással, alkoholos kézfertőtlenítővel a fertőzés elkerülhető. A zöldségeket, gyümölcsöket jól meg kell mosni, és ajánlott elkerülni a nyers ételeket

 

