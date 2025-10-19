2 órája
Paratífusz, nyugat-nílusi láz, malária is felütötte a fejét az országban, Szabolcsban is sok a fertőző beteg
Több fertőző megbetegedést jelentettek országosan szeptember végén, október elején. Mutatjuk, mely fertőző betegségek taroltak Szabolcs-Szatmár-Beregben a 40. héten.
Sok gyereket kezelnek Szabolcs-Szatmár-Beregben is fertőző betegség miatt
Többféle fertőző betegséget azonosítottak hazánkban és a megyében az év 40. hetében. Egy 4 és egy 5 éves kisfiúnál laboratóriumi vizsgálattal megerősített paratífusz megbetegedéséről érkezett jelentés a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz (NNGYK). Mindkét eset kivizsgálása és a fertőző forrás felderítése folyamatban van – tudatta fertőző betegségekről szóló közleményében az NNGYK.
A központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának heti jelentéséből kiderült az is, hogy a szeptember 29. és október 4. közötti héten védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül három pertussis, azaz szamárköhögés megbetegedés gyanúját jelentették, az egyik beteg egy csecsemő.
Ugyancsak gyereket is érint a hazai eredetű nyugat-nílusi láz, a héten diagnosztizált esetekkel az idén nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma tizennégyre nőtt (13 hazai és egy importált).
A héten egy a fővárosban élő 18 éves magyar férfi import eredetű, Plasmodium falciparum okozta malária megbetegedéséről érkezett jelentés. A férfi a betegség lappangási idejében Kenyában járt és ott fertőződött meg.
Szabolcsban tarol a hepatitisz, a szalmonella és a skarlát a fertőző betegségek között
A NNGYK jelentésében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében igazolt fertőző betegségek listáját is olvashatjuk. Ebből kiderült, hogy szeptember 29. és október 5. között
- 4 gyomor-bélhurut (campylobacteriosis),
- 7 szalmonella,
- 1 rotavírus,
- 6 hepatitisz (fertőzéses májgyulladás), ebből 6 hepatitisz A,
- 4 skarlát és
- 1 bárányhimlő
megbetegedést jelentettek.
Skarlát (vörheny, scarlatina): bakteriális fertőzés, amit az A csoportú Streptococcus baktériumok okoznak. A betegséget testszerte megjelenő vörös bőrkiütések jellemzik, amit általában torokfájás, láz kísér. Cseppfertőzéssel és testi kontaktussal terjed, előfordulása a téli hónapokban gyakoribb. Leginkább az 5-15 éves korosztályt érinti, régen komoly gyermekmegbetegedéseket okozott, ma már azonban az antibiotikumos kezelésnek köszönhetően nem számít súlyos betegségnek. Kezeletlen esetben viszont súlyos, főként a szívet és a vesét érintő szövődmények alakulhatnak ki. – írja az egészegvonal.gov.hu.
