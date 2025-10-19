Paratífusz, nyugat-nílusi láz, malária is felütötte a fejét az országban, Szabolcsban is sok a fertőző beteg

Többféle fertőző betegséget azonosítottak hazánkban és a megyében az év 40. hetében. Egy 4 és egy 5 éves kisfiúnál laboratóriumi vizsgálattal megerősített paratífusz megbetegedéséről érkezett jelentés a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz (NNGYK). Mindkét eset kivizsgálása és a fertőző forrás felderítése folyamatban van – tudatta fertőző betegségekről szóló közleményében az NNGYK.

A fertőző betegségek többsége védőoltással megelőzhető

Illusztráció: MTI-archív

A központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának heti jelentéséből kiderült az is, hogy a szeptember 29. és október 4. közötti héten védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül három pertussis, azaz szamárköhögés megbetegedés gyanúját jelentették, az egyik beteg egy csecsemő.

Ugyancsak gyereket is érint a hazai eredetű nyugat-nílusi láz, a héten diagnosztizált esetekkel az idén nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma tizennégyre nőtt (13 hazai és egy importált).

A héten egy a fővárosban élő 18 éves magyar férfi import eredetű, Plasmodium falciparum okozta malária megbetegedéséről érkezett jelentés. A férfi a betegség lappangási idejében Kenyában járt és ott fertőződött meg.

Szabolcsban tarol a hepatitisz, a szalmonella és a skarlát a fertőző betegségek között

A NNGYK jelentésében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében igazolt fertőző betegségek listáját is olvashatjuk. Ebből kiderült, hogy szeptember 29. és október 5. között

4 gyomor-bélhurut (campylobacteriosis),

7 szalmonella,

1 rotavírus,

6 hepatitisz (fertőzéses májgyulladás), ebből 6 hepatitisz A,

4 skarlát és

1 bárányhimlő

megbetegedést jelentettek.

