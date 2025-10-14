Nyíregyháza jövője a tét, minél hamarabb megoldást kell találni erre a problémára

Számos kis- és közepes európai város szenved a fiatalok elvándorlása miatt. Elveszítik a legtöbb helyi tehetséges szakembert, akik a gazdasági centrumokban, a fővárosban vagy akár külföldön keresik a boldogulásukat. Ennek a folyamatnak számos negatív következménye van, köztük a korlátozott innovációs kapacitás, nehézségek az olyan befektetők vonzásában, akiknek fontos a magas képzettségű szakembergárda, sőt, még a meglévő cégeknél is kialakulhat munkaerőhiány. A tehetséges szakemberek folyamatos eláramlása hosszú távon a helyi gazdaság teljesítményének csökkenéséhez vezet, ez pedig tovább erősíti a kompetens fiatalok elvándorlását.

Fiatalok elvándorlása: a nemzetközi projektben tíz európai város kereste a megoldást a számos országot érintő problémára. A program zárórendezvényének Nyíregyháza ad otthont, a vendégeket dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntötte kedd délelőtt

Szinte mindenhol gondot jelent a fiatalok elvándorlása

Nyíregyháza vezetőpartnerként részt vesz a C4TALENT – Creating a better environment for startups and businesses to attract and retain talent című nemzetközi pályázatban, amely az európai uniós URBACT IV program támogatásával valósul meg. A C4TALENT a fent említett problémát olyan élénk vállalkozói környezet kialakításával kezelné, amely képes vonzani, megtartani és támogatni a képzett szakembereket. A projekt tíz európai város összefogásában valósul meg:

Az együttműködés során partnerek közösen dolgoznak azon, miként lehet csökkenteni a fiatalok elvándorlását, és olyan városi környezetet teremteni, ahol szívesen maradnak, élnek és dolgoznak. Nyíregyházat október 14-15-én, kedden és szerdán záró partnertalálkozónak ad otthont, a kétnapos eseményen a résztvevők közösen dolgoznak integrált akcióterveiken. A keddi megnyitón dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntötte a külföldi vendégeket a városháza dísztermében.

A téma mindannyiunk számára aktuális és fontos, hiszen nagy mértékben függ a városaink jövője attól, sikerül-e helyben tartani vagy visszacsábítani a tehetséges fiatal szakembereket. Pontosan ezt célozza az a program, amit nyolc évvel ezelőtt indítottunk el Nyíregyházán. Három pillérre épül: színvonalas, stabil munkahelyek, lakhatás és minden szempontból élhető, fiatalok számára is vonzó település létrehozása és fenntartása. Természetesen nagyon érdekel minket, hogyan gondolkoznak a partnereink, mit tesznek, milyen ötletekkel próbálják helyben tartani a fiatal, tehetséges szakembereiket. A program legérdekesebb része következik: a következő két napban összegezzük az eddigi tapasztalatokat, jó gyakorlatokat. Bízom benne, hogy nemcsak inspiráló, kreatív megbeszélésekre kerül sor, hanem szó lesz a program folytatásáról, a jövőbeni együttműködésünkről is

– hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.