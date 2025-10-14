október 14., kedd

Elvándorlás

25 perce

Nyíregyháza jövője a tét, minél hamarabb megoldást kell találni erre a problémára

Címkék#nemzetközi pályázat#Nyíregyháza#elvándorlás

Számos európai város küzd azért, hogy helyben tartsa frissdiplomás, tehetséges szakembereket. A fiatalok elvándorlása, s annak visszaszorítása volt a központi témája a C4TALENT nemzetközi projektnek, melyben Nyíregyháza is részt vett.

Munkatársunktól

Számos kis- és közepes európai város szenved a fiatalok elvándorlása miatt. Elveszítik a legtöbb helyi tehetséges szakembert, akik a gazdasági centrumokban, a fővárosban vagy akár külföldön keresik a boldogulásukat. Ennek a folyamatnak számos negatív következménye van, köztük a korlátozott innovációs kapacitás, nehézségek az olyan befektetők vonzásában, akiknek fontos a magas képzettségű szakembergárda, sőt, még a meglévő cégeknél is kialakulhat munkaerőhiány. A tehetséges szakemberek folyamatos eláramlása hosszú távon a helyi gazdaság teljesítményének csökkenéséhez vezet, ez pedig tovább erősíti a kompetens fiatalok elvándorlását. 

Nyíregyháza ad otthont a C4TALENT nemzetközi pályázati zárórendezvényének, a projekt témája a fiatalok elvándorlása.
Fiatalok elvándorlása: a nemzetközi projektben tíz európai város kereste a megoldást a számos országot érintő problémára. A program zárórendezvényének Nyíregyháza ad otthont, a vendégeket dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntötte kedd délelőtt
Fotó: Bozsó Katalin

Szinte mindenhol gondot jelent a fiatalok elvándorlása

Nyíregyháza vezetőpartnerként részt vesz a C4TALENT – Creating a better environment for startups and businesses to attract and retain talent című nemzetközi pályázatban, amely az európai uniós URBACT IV program támogatásával valósul meg. A C4TALENT a fent említett problémát olyan élénk vállalkozói környezet kialakításával kezelné, amely képes vonzani, megtartani és támogatni a képzett szakembereket. A projekt tíz európai város összefogásában valósul meg: 

  • Nyíregyháza (Magyarország), 
  • Alghero (Olaszország), 
  • Alytus (Litvánia), 
  • Centar Sarajevo (Bosznia-Hercegovina), 
  • Pireusz (Görögország), 
  • Pula (Horvátország), 
  • Roeselare (Belgium), 
  • Rzeszów (Lengyelország), 
  • Varberg (Svédország) és 
  • Vilanova i la Geltrú (Spanyolország).

Az együttműködés során partnerek közösen dolgoznak azon, miként lehet csökkenteni a fiatalok elvándorlását, és olyan városi környezetet teremteni, ahol szívesen maradnak, élnek és dolgoznak. Nyíregyházat október 14-15-én, kedden és szerdán záró partnertalálkozónak ad otthont, a kétnapos eseményen a résztvevők közösen dolgoznak integrált akcióterveiken. A keddi megnyitón dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntötte a külföldi vendégeket a városháza dísztermében.

A téma mindannyiunk számára aktuális és fontos, hiszen nagy mértékben függ a városaink jövője attól, sikerül-e helyben tartani vagy visszacsábítani a tehetséges fiatal szakembereket. Pontosan ezt célozza az a program, amit nyolc évvel ezelőtt indítottunk el Nyíregyházán. Három pillérre épül: színvonalas, stabil munkahelyek, lakhatás és minden szempontból élhető, fiatalok számára is vonzó település létrehozása és fenntartása. Természetesen nagyon érdekel minket, hogyan gondolkoznak a partnereink, mit tesznek, milyen ötletekkel próbálják helyben tartani a fiatal, tehetséges szakembereiket. A program legérdekesebb része következik: a következő két napban összegezzük az eddigi tapasztalatokat, jó gyakorlatokat. Bízom benne, hogy nemcsak inspiráló, kreatív megbeszélésekre kerül sor, hanem szó lesz a program folytatásáról, a jövőbeni együttműködésünkről is 

– hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

C4TALENT projekt

Fotók: Bozsó Katalin

Teofil Gherca, az URBACT titkárságvezetője köszöntjében kiemelte: a fiatal szakemberek elvándorlása összetett probléma, amire települési szinten kell megoldást találni. 

– Van egy Európai Unió által kialakított keretrendszer, amit egyfajta sorvezetőként használhatnak a projektben résztvevő városok, de a módszer nem lehet egységes, hiszen figyelembe kell vennünk a helyi sajátosságokat. Ez tehát egy rugalmas eljárást igénylő folyamat, mindenhol meg kell találnunk a prioritásokat, melyek köré épülhet a program. Hálás vagyok a partnereinknek, valamint Bartók Dávid projekt koordinátornak és Kézy Béla vezető szakértőnek, ez egy nagyon izgalmas „utazás” volt, a következő két napban beszámolnak az eredményekről. A megvalósítás azonban ránk vár, méghozzá helyi szinten – jegyezte meg Teofil Gherca, s hozzátette: a program nem ér véget, jövő márciusban Grúziában mutatják be a cselekvési tervet, amire várják a jelenlegi partnereket is.

Nyíregyháza ad otthont a C4TALENT nemzetközi pályázati zárórendezvényének, a projekt témája a fiatalok elvándorlása.
Teofil Gherca, az URBACT titkárságvezetője, az együttműködést támogató uniós program képviselője is köszöntötte a rendezvény résztvevőit
Fotó: Bozsó Katalin

Beszélgetés a jelen és a jövő alakítóival

A külföldi és magyar vendégek kedd délelőtt és kora délután panelbeszélgetéseken vettek részt nagy nyíregyházi munkaadók képviselőinek a részvételével, tehetséges fiatal szakemberekkel, akik úgy döntöttek, hogy visszatérnek Nyíregyházára és itt építik karrierjüket, valamint a jövő alakítóival, helyi egyetemistákkal. A kétnapos rendezvény programjai között szerepel vezetett gyárlátogatás és beszélgetés a tehetséggondozásról a LEGO-ban, a C4TALENT-partnerek jövőbeli együttműködési lehetőségeinek megvitatása, hálózati eredmények bemutatása, a jövőbeni felhasználás és terjesztés lehetőségeinek körbejárása, szakmai előadások, prezentációk, interjúk, az integrált akcióterv értékelése.

 

