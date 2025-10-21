Séta Sóstón a mellrák megelőzéséért (fotókkal)

Tóth Andrea, a VOSZ Női Vármegyei Szekciójának csoportvezetője a VOSZ-szal és a Primom Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal közözösen a Sóstói-tó körül szervezett fontos programot a napokban: a figyelemfelkeltő séta célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a mellrákszűrés fontosságára.

Jó hangulatú figyelemfelkeltő séta a tó partján

Fotó: Dodó Ferenc

Az esemény egy országos kampány részeként valósult meg, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy az időben elvégzett szűrővizsgálat életet menthet. Rózsaszín szalaggal és lufival fejezték ki szolidaritásukat a résztvevők, akik a figyelemfelkeltő sóstói séta végén újraélesztési bemutatón is részt vehettek.