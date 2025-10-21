október 21., kedd

Fontos a prevenció

2 órája

Séta Sóstón a mellrák megelőzéséért (fotókkal)

Címkék#megelőzés#mellrák#séta

Az esemény egy országos kampány részeként valósult meg. A figyelemfelkeltő séta arra hívta fel a figyelmet, hogy az időben elvégzett szűrővizsgálat életet menthet.

Munkatársunktól

Tóth Andrea, a VOSZ Női Vármegyei Szekciójának csoportvezetője a VOSZ-szal és a Primom Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal közözösen a Sóstói-tó körül szervezett fontos programot a napokban: a figyelemfelkeltő séta célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a mellrákszűrés fontosságára. 

Jó hangulatú figyelemfelkeltő séta a tó partján
Jó hangulatú figyelemfelkeltő séta a tó partján
Fotó: Dodó Ferenc

Figyelemfelkeltő séta a tó partján

Az esemény egy országos kampány részeként valósult meg, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy az időben elvégzett szűrővizsgálat életet menthet. Rózsaszín szalaggal és lufival fejezték ki szolidaritásukat a résztvevők, akik a figyelemfelkeltő sóstói séta végén újraélesztési bemutatón is részt vehettek. 

Sóstói séta a megelőzés jegyében

Fotók: Dodó Ferenc

A szervezők mindenkit arra biztatnak: ne halogassák a szűrővizsgálatokat, hiszen a megelőzés nemcsak felelősség, hanem életmentő döntés.

 

