2 órája
Séta Sóstón a mellrák megelőzéséért (fotókkal)
Az esemény egy országos kampány részeként valósult meg. A figyelemfelkeltő séta arra hívta fel a figyelmet, hogy az időben elvégzett szűrővizsgálat életet menthet.
Tóth Andrea, a VOSZ Női Vármegyei Szekciójának csoportvezetője a VOSZ-szal és a Primom Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal közözösen a Sóstói-tó körül szervezett fontos programot a napokban: a figyelemfelkeltő séta célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a mellrákszűrés fontosságára.
Figyelemfelkeltő séta a tó partján
Az esemény egy országos kampány részeként valósult meg, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy az időben elvégzett szűrővizsgálat életet menthet. Rózsaszín szalaggal és lufival fejezték ki szolidaritásukat a résztvevők, akik a figyelemfelkeltő sóstói séta végén újraélesztési bemutatón is részt vehettek.
Sóstói séta a megelőzés jegyébenFotók: Dodó Ferenc
A szervezők mindenkit arra biztatnak: ne halogassák a szűrővizsgálatokat, hiszen a megelőzés nemcsak felelősség, hanem életmentő döntés.
