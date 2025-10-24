október 24., péntek

Zenei utazás

32 perce

Történelmet írtak Nyírpazonyban (fotók, videó)

Címkék#Nyírpazonyi Népdalkör#bérletes koncert#közönség

Különleges rendezvények hatnak a szívre és a lélekre Nyírpazonyban. A Közel hozzuk a zenét mottónak a szellemében zajlik a Filharmónia Magyarország Ifjúsági bérletsorozata.

Szon.hu

Nyírpazonyban a Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vezetésének segítségével és Tóth Anett tanítónő aktív munkájának köszönhetően egy álom valósult meg Nyírpazonyban, mondhatni történelmet írtak. A Filharmónia Magyarország  programsorozat csodálatos utazásra invitálta a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. 

A Filharmónia Magyarország koncertje Nyírpazonyban
A Filharmónia Magyarország bérletes koncertje Nyírpazonyban
Fotó: Iskola

Filharmónia Magyarország bérletes koncertje Nyírpazonyban

A Zeneóra ifjúsági bérlet első nyírpazonyi eseményén a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar koncertjén a zeneirodalom szebbnél-szebb darabjain keresztül nemcsak a hangszerekkel ismerkedhettek meg a gyerekek, hanem Szabó Soma Liszt-díjas karnagy a művek tartalmára is nagy hangsúlyt fektetett, az érdekes előadáson aprócska kis jutalmakkal buzdította a közönséget is. 

Különleges zenei utazás Nyírpazonyban

Fotók: Lengyel Nóra

A gyermekek nagy létszámban vettek részt a felejthetetlen zenei utazáson, és a Nyírpazonyi Népdalkör tagjai és élvezettel figyelték az előadást és hallgatták a különleges zenei remekműveket.

Ez a különleges koncert hozzájárult a gyermekek és a felnőttek minőségi időtöltéséhez, és a lelkünk gazdagodásához. A zenekart élőben, szinte testközelből hallani, átélni a csodálatos dallamokat igazán nagy élmény volt, ami a mai rohanó világunkban nagyon fontos. Attól nagyobb elismerés nem kell, amikor vastapssal köszöni meg a közönség az előadást, és több gyerek szájából is elhangzott az, hogy de jó volt

 – mesélte Nagy Gézáné, a Nyírpazonyi Népdalkör vezetője, és megköszönte a szervezőknek, nem utolsó sorban Boronkay Ferencné Ilikének az évtizedes, lelkiismeretes munkáját, mellyel évről évre hozzásegíti a kicsiket és nagyokat, hogy beteljesüljön Kodály Zoltán nagy magyar zenepedagógusunk álma: „Legyen a zene mindenkié!”

