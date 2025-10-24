Történelmet írtak Nyírpazonyban (fotók, videó)

Nyírpazonyban a Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vezetésének segítségével és Tóth Anett tanítónő aktív munkájának köszönhetően egy álom valósult meg Nyírpazonyban, mondhatni történelmet írtak. A Filharmónia Magyarország programsorozat csodálatos utazásra invitálta a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt.

A Filharmónia Magyarország bérletes koncertje Nyírpazonyban

Fotó: Iskola

A Zeneóra ifjúsági bérlet első nyírpazonyi eseményén a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar koncertjén a zeneirodalom szebbnél-szebb darabjain keresztül nemcsak a hangszerekkel ismerkedhettek meg a gyerekek, hanem Szabó Soma Liszt-díjas karnagy a művek tartalmára is nagy hangsúlyt fektetett, az érdekes előadáson aprócska kis jutalmakkal buzdította a közönséget is.