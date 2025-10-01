október 1., szerda

A Búza téri piacon jártunk

1 órája

Szuperegészséges és aránylag megfizethető – irány a piac, nehogy elvigyék az orra elől!

A vége felé jár a szezonja ennek a gyümölcsnek. Egy darabig még kapható a finom és egészséges szilva a nyíregyházi piacon.

Tarnavölgyi Gergely
Szerda reggel a Búza téri piacon jártunk, arra voltunk kíváncsiak, ez a kékes-bordós színű, finom és egészséges szilva mennyire keresett, és mennyiért adják most a kilóját. A helyi kofák elmondták, az idén a tavaszi fagyok miatt kevés termett a közkedvelt gyümölcsből, de hamarosan itt a szezon vége, így az ára az elmúlt időszakhoz képest viszonylag alacsony.

A finom és egészséges szilva aránylag megfizethető
Bihari Józsefné (balra) és Hajtó Ferencné a finom és egészséges szilva mellett tették le a voksukat 
Fotó: Tarnavölgyi Gergely

Keresett gyümölcs a finom és egészséges szilva

Szerda reggel a nyíregyházi Hajtó Ferencné éppen a szilvákat mustrálta, mikor megszólítottuk.

Kelt tésztából szeretnék szilvás süteményt készíteni, mert megyünk a gyerekekhez, és ilyenkor mindig sütök valami finomat. Nem járok rendszeresen a piacra, csak amikor éppen sütni akarok valamit

– mondta portálunknak a nyugdíjas hölgy.

Piaci körkép – A vége felé jár a szezonja ennek a szilvának

Fotók: Bozsó Katalin

Itt a szilvaszezon vége, még megpróbálkozott egy "magasabb" árral

Augusztinyi Mihály az agrármérnök fia szilváját (továbbá almát, körtét és szőlőt) igyekszik értékesíteni a Búza téri piacon. Elmondta,

  • a kilencvenes évek eleje óta árul itt
  • eddig 600-700 forintos kilónkénti áron értékesítette a szilvát
  • mivel itt a szezon vége, most megpróbálkozott a 700-800 forintos árral
  • jelenleg Jofela és Topend Plus fajtái vannak.
6D1A1280

És valóban, a standokat körbejárva a legtöbb árusnál 600 és 700 forintos kilónkénti szilvaárral találkoztunk, viszont egy helyen fennakadt a szemünk:

2500 forintért árultak egy első osztályú, Olaszországból származó szilvafajtát, kis túlzással azt lehet mondani, hogy aranyáron...

És hogy miért olyan finom és egészséges a szilva? Mutatjuk!

  • Igazi vitaminbomba

Természetes A-, B-, C-, E- és K-vitamin forrás, magas az antioxidáns- és az ásványianyag-tartalma. Vitamin- és antioxidáns-tartalma nemcsak a daganatos betegségek megelőzése szempontjából fontos, hanem például hatékony segítség lehet a ráncokkal szemben is.

  • Erősíti a csontokat

A K1-vitamin és a kálium együttes hatása miatt a szilva fogyasztása hozzájárulhat az egészséges csontozat megőrzéséhez, az érfalfunkciók javításához, azaz a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentéséhez.

  • Tisztítja a szervezetet

A szilva kiváló méregtelenítő és salaktalanító hatású: rost- és szorbittartalmának köszönhetően hashajtó hatású, serkenti az anyagcserét és segíti az emésztést.

  • Segíti a diétát

Ezt a gyümölcsöt a karcsúság természetes titkának is nevezik, mert nemcsak a fogyásban segít hatékonyan, hanem klorogénsav-tartalma miatt megelőzhető vele az elhízás is. 

  • Vashiány ellen

Gazdag olyan ásványi anyagokban, mint a magnézium, kálium, vas és fluorid. A vasnak vörösvérsejtképző hatása van, amely hatékony megoldás a vérszegénységre és a vashiányra, javítva ezáltal még a közérzetet is. 

  • Védi a szemet

Jelentős mennyiségben tartalmaz olyan polyphenolic antioxidánsokat is, mint a lutein, és a zeaxanthinul cryptoxanthinul. A zeaxanthina, a retina sárga foltjában levő karotinoid elnyelő szelektív anyag, melynek feltehetőleg fényszűrő szerepe van.

 

 

