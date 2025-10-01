Szuperegészséges és aránylag megfizethető – irány a piac, nehogy elvigyék az orra elől!

És hogy miért olyan finom és egészséges a szilva? Mutatjuk!

Igazi vitaminbomba

Természetes A-, B-, C-, E- és K-vitamin forrás, magas az antioxidáns- és az ásványianyag-tartalma. Vitamin- és antioxidáns-tartalma nemcsak a daganatos betegségek megelőzése szempontjából fontos, hanem például hatékony segítség lehet a ráncokkal szemben is.

Erősíti a csontokat

A K1-vitamin és a kálium együttes hatása miatt a szilva fogyasztása hozzájárulhat az egészséges csontozat megőrzéséhez, az érfalfunkciók javításához, azaz a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentéséhez.

Tisztítja a szervezetet

A szilva kiváló méregtelenítő és salaktalanító hatású: rost- és szorbittartalmának köszönhetően hashajtó hatású, serkenti az anyagcserét és segíti az emésztést.

Segíti a diétát

Ezt a gyümölcsöt a karcsúság természetes titkának is nevezik, mert nemcsak a fogyásban segít hatékonyan, hanem klorogénsav-tartalma miatt megelőzhető vele az elhízás is.

Vashiány ellen

Gazdag olyan ásványi anyagokban, mint a magnézium, kálium, vas és fluorid. A vasnak vörösvérsejtképző hatása van, amely hatékony megoldás a vérszegénységre és a vashiányra, javítva ezáltal még a közérzetet is.

Védi a szemet

Jelentős mennyiségben tartalmaz olyan polyphenolic antioxidánsokat is, mint a lutein, és a zeaxanthinul cryptoxanthinul. A zeaxanthina, a retina sárga foltjában levő karotinoid elnyelő szelektív anyag, melynek feltehetőleg fényszűrő szerepe van.