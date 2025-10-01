2 órája
Mától újabb parkolókban kell fizetni Nyíregyházán – Figyeljen, hol áll meg!
Október elsejétől a belváros, a Malomkert, az Érkert egyes utcáiban is fizetni kell a parkolásért. Újabb fizetős parkolási zónákat jelöltek ki Nyíregyházán, mutatjuk a díjakat.
Nyíregyházán az új fizető parkoló zónákban a mobiltelefonos parkolás is használható lesz
Fotó: MW-archív
Október elsejétől jelentősen bővült a fizető parkolási zónák területe Nyíregyházán. A városi közgyűlés májusban döntött arról, hogy több, korábban ingyenes utca lesz fizetős a belvárosban, az Érkertben és a Malomkertben.
A NyírVV közleménye szerint a fizető parkolási rendszer október 1-jétől számos új területtel egészült ki. A bővítés célja a parkolási rend szabályozása a nagy forgalmú és sűrűn lakott városrészekben.
Ezeken a területeken már nem ingyenes a parkolás
- I. zóna: András utca.
- II. zóna (Malomkert): Ady E. utca végig, Kert köz, Kert utca 22-42. mögötti része, Szántó K. J. utca páratlan oldala, Váci M. utca 52-74., Vég utca.
- II. zóna (Belváros és Érkert): Arany János utca, Állomás tér (az Arany J. utca és a Penny parkoló között), Árpád utca, Báthory utca végig, Damjanich utca (ideértve a Toldi utca 65-69. szám mögötti területet), Kiss E. utca végig, Lehel utca, Madách I. utca, Népkert utca, Széchenyi utca (a Bessenyei tértől az Árpád utcáig), Toldi utca 85-101. és a Széchenyi–Vécsey utca közötti szakasz, valamint a Vécsey utca (Árpád utca – Toldi utca között).
Bérletek és türelmi idő a fizető parkolási zónákban
A KRESZ-szabályoknak megfelelően a fizető területek határát „parkoló zóna eleje” és „vége” táblák jelölik. Az érintett területeken új parkolójegy-kiadó automatákat helyeztek ki, a Malomkertben 6, az Érkertben 14 darabot. A fizetőssé vált területeken az eddig érvényes díjszabási és használati szabályok léptek életbe szerdától. A parkolás továbbra is jeggyel, bérlettel vehető igénybe, ezen kívül a mobiltelefonos parkolás is használható lesz az új területeken is.
A területen élők számára lehetőség van lakáskörnyéki bérlet vásárlására, amelynek díja
- az első gépjárműre bruttó 6000 forint/év,
- a második gépjárműre bruttó 10 000 forint/év, a rendeletben előírt feltételek teljesülése esetén.
Az érintett területeken több iskola is van, így vásárolható intézmény környéki bérlet bruttó 2500 forint/darab/tanév áron azoknak a szülőknek és családtagoknak, akik ezekbe az oktatási- és nevelési intézményekbe szállítanak gyermeket.
Aki nem jogosult lakáskörnyéki bérletre, zónás bérletet válthat, melynek ára 1 évre az I-II-III. zónában 68 000 forint, a II-III. zónában 45 000 forint.
Mivel a bővítés nagy és sűrűn lakott területeket érint erre tekintettel október 23-áig tartó türelmi időt biztosítunk. Ezen időszakban a parkolóőrök elsősorban a tájékoztatást helyezik előtérbe, és nem a büntetést – közölte a városüzemeltető társaság.
Itt kérhet a fizető parkolási zónákkal kapcsolatban bővebb információt:
Parkolási csoport :
- Cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. fszt. 1.
- Telefon: +36 (42) 405-743
Ügyfélfogadás
- Hétfő - Csütörtök: 7:30 - 16:00
- Péntek: 7:30 - 13:20
