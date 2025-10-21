október 21., kedd

Ellenőrzések

1 órája

Súlyos, ami kiderült Szabolcsban! 5 üzletet azonnal bezárattak, itt vannak a részletek!

Címkék#ellenőrzés#bírság#fogyasztóvédelem

Az idén eddig több mint 2 milliárd forint bírságot szabtak ki a hatóságok országszerte. A fogyasztóvédelmi ellenőrzések Szabolcs vármegyei tapasztalataira voltunk kíváncsiak.

Munkatársunktól

Több mint 10 ezer élelmiszer-biztonsági és több mint 10 ezer fogyasztóvédelmi ellenőrzés zajlott le, összesen 2,2 milliárd forint bírságot szabtak ki, és 6 ezer fogyasztói bejelentés érkezett be hozzájuk – hangzott el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nemrégiben tartott konferenciáján. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a fent említett ellenőrzésekben milyen szerepet kapott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal, és hogy ezek a vizsgálatok milyen eredménnyel zárultak.

A fogyasztóvédelmi ellenőrzés a strandbüféket is érintette
A fogyasztóvédelmi ellenőrzés a strandbüféket is érintette
Fotó: NKFH

Fogyasztóvédelmi ellenőrzés Szabolcs-Szatmár-Beregben

A kormányhivatal munkájának középpontjában a fogyasztók védelme áll. Ennek érdekében a hatóság célja, hogy a fogyasztók biztonságát és a jogszabályok betartását folyamatos ellenőrzésekkel biztosítsa. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is számos vizsgálat zajlott az év során. Ellenőrzéseink nem elsősorban a szankcionálásról, bírságolásról szólnak – sokkal inkább arról, hogy segítséget nyújtsanak a kereskedelmi és vendéglátó ipari vállalkozásoknak a szabályoknak megfelelő, biztonságos működéshez. 

Az év első 9 hónapjában a tapasztalatok azt mutatják, hogy sok helyen megfelelő a vállalkozók által működtetett létesítmények élelmiszer-biztonsága, ám akadnak olyan vállalkozások, ahol az élelmiszerhigiéniai szemlélet, a létesítmények és berendezések műszaki színvonalának további fejlesztésére van szükség. 

Szabolcs-Szatmár-Beregben a kereskedelem és a vendéglátás felügyelete során több mint háromszáz ellenőrzésre került sor. Szankcióra higiéniai hiányosságok, technológia feltétételek meglétének hiánya, nem nyomonkövethető és lejárt élelmiszerek forgalmazása miatt került sor. Általános tapasztalat, hogy a legtöbb probléma a tudatlanságból és figyelmetlenségből ered.

Ebben az évben eddig 5 esetben került sor üzlet bezárására – egy esetben a kereskedelmi egység felújítás közben is végezte az élelmiszerek forgalmazását. Mindezeken felül egy alkalommal az üzemeltető saját hatáskörben döntött a tevékenység működésének felfüggesztéséről. 

Az üzletek újranyitásának feltétele minden esetben a hatóság kedvező eredményű szemléje volt. Idén eddig több mint 100 esetben szabtak ki bírságot, közel 20 millió forint értékben. Szeptember végéig közel 100 fogyasztói bejelentés érkezett a kormányhivatalhoz, ezek témája azonos arányban oszlott meg a kereskedelem és a vendéglátás ellenőrzése terén – tájékoztatta portálunkat a vármegyei kormányhivatal 

A helyzet a vármegyénkben sem túl rózsás 

A fogyasztóvédelmi ellenőrzések Szabolcsban is folyamatosak voltak, portálunkon ezek eredményéről rendszeresen beszámoltunk. Mint ahogy azt megírtuk, a kiemelt turisztikai szezonban a hatóság taxikat, szórakozóhelyeket és vendéglátóhelyeket ellenőrzött.

Az akcióban az ország valamennyi kormányhivatala, így a szabolcs-szatmár-beregi intézmények is részt vettek: összesen 279 vendéglátó egységet vizsgáltak, és minden harmadik esetben fedeztek fel szabálysértést

Szabolcsban a vizsgált 12 közterületi, alkalmi árusítás során egy esetben tapasztaltak hiányosságot; az üzletszerű vendéglátó-ipari tevékenységet nyújtó 4 egységben nem élt kifogásolással a fogyasztóvédelmi hatóság. 

Országos vizsgálatot tartottak a játszótereken is. A kormányhivatalok szakemberei szeptember elejéig 281 helyszínt és közel kétezer játszótéri elemet ellenőriztek. A játszóterek 37, míg az eszközök 23 százalékánál találtak szabálytalanságot, a kiszabott bírság összege pedig meghaladta az 5,7 millió forintot. Vármegyénkben 11 játszóteret ellenőriztek, ezek közül hatot kifogásoltak. Közel száz – egészen pontosan 93 – játszótéri eszközt vizsgáltak meg, s 82 (!) százalékukat, 76 darabot kifogásoltak, s 400 ezer forint bírságot szabtak ki. 

Az NKFH átfogó razziát tartott az aquaparkokban, strandokon, kaland- és vidámparkokban, fesztiválokon, táborokban, falunapokon és kültéri kondiparkokban is. Több mint félezer helyszínen 2853 eszközt vizsgáltak meg, és ezek közül 336 nem felelt meg az előírásoknak – utánajártunk és kiderül, hogy Szabolcsban a vizsgált kültéri kondigépek több mint felénél találtak szabálytalanságot.

A nyár első hónapjában a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a kormányhivatalok munkatársai 292 fagylaltozót és 197 strandbüfét ellenőriztek, az eredmény pedig nem túl szívderítő: súlyos szabálytalanságok miatt 11 vendéglátóhely működését ideiglenesen felfüggesztették. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az ellenőrök hét esetben indítottak eljárást, a kiszabott bírságok összege: 1,3 millió forint volt.  

Kilenc hónap alatt a hatóság 

  • Több mint 10 ezer élelmiszer-biztonsági és több mint 10 ezer fogyasztóvédelmi ellenőrzést folytatott le
  • Összesen 2,2 milliárd forint bírságot szabtak ki
  • 6 ezer fogyasztói bejelentés érkezett be hozzájuk
     

 

