Súlyos, ami kiderült Szabolcsban! 5 üzletet azonnal bezárattak, itt vannak a részletek!

Több mint 10 ezer élelmiszer-biztonsági és több mint 10 ezer fogyasztóvédelmi ellenőrzés zajlott le, összesen 2,2 milliárd forint bírságot szabtak ki, és 6 ezer fogyasztói bejelentés érkezett be hozzájuk – hangzott el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nemrégiben tartott konferenciáján. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a fent említett ellenőrzésekben milyen szerepet kapott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal, és hogy ezek a vizsgálatok milyen eredménnyel zárultak.

A fogyasztóvédelmi ellenőrzés a strandbüféket is érintette

Fotó: NKFH

Fogyasztóvédelmi ellenőrzés Szabolcs-Szatmár-Beregben

– A kormányhivatal munkájának középpontjában a fogyasztók védelme áll. Ennek érdekében a hatóság célja, hogy a fogyasztók biztonságát és a jogszabályok betartását folyamatos ellenőrzésekkel biztosítsa. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is számos vizsgálat zajlott az év során. Ellenőrzéseink nem elsősorban a szankcionálásról, bírságolásról szólnak – sokkal inkább arról, hogy segítséget nyújtsanak a kereskedelmi és vendéglátó ipari vállalkozásoknak a szabályoknak megfelelő, biztonságos működéshez.

Az év első 9 hónapjában a tapasztalatok azt mutatják, hogy sok helyen megfelelő a vállalkozók által működtetett létesítmények élelmiszer-biztonsága, ám akadnak olyan vállalkozások, ahol az élelmiszerhigiéniai szemlélet, a létesítmények és berendezések műszaki színvonalának további fejlesztésére van szükség.

Szabolcs-Szatmár-Beregben a kereskedelem és a vendéglátás felügyelete során több mint háromszáz ellenőrzésre került sor. Szankcióra higiéniai hiányosságok, technológia feltétételek meglétének hiánya, nem nyomonkövethető és lejárt élelmiszerek forgalmazása miatt került sor. Általános tapasztalat, hogy a legtöbb probléma a tudatlanságból és figyelmetlenségből ered.

Ebben az évben eddig 5 esetben került sor üzlet bezárására – egy esetben a kereskedelmi egység felújítás közben is végezte az élelmiszerek forgalmazását. Mindezeken felül egy alkalommal az üzemeltető saját hatáskörben döntött a tevékenység működésének felfüggesztéséről.

Az üzletek újranyitásának feltétele minden esetben a hatóság kedvező eredményű szemléje volt. Idén eddig több mint 100 esetben szabtak ki bírságot, közel 20 millió forint értékben. Szeptember végéig közel 100 fogyasztói bejelentés érkezett a kormányhivatalhoz, ezek témája azonos arányban oszlott meg a kereskedelem és a vendéglátás ellenőrzése terén – tájékoztatta portálunkat a vármegyei kormányhivatal