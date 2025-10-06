1 órája
Fogyasztóvédelmi razzia: kiderült, mivel trükköznek leggyakrabban a szabolcsi a vendéglátóhelyek és taxisok
A taxisokat, a szórakozó és vendéglátóhelyeket vizsgálta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kiemelt turisztikai szezonban. A fogyasztóvédelmi ellenőrzések meglepő eredményt hoztak...
Taxikat, szórakozóhelyeket és vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelmi hatóság a kiemelt turisztikai szezonban, április 28. és szeptember 15. között. Az akcióban az ország valamennyi kormányhivatala, így a szabolcs-szatmár-beregi intézmények is részt vettek: összesen 279 vendéglátó egységet vizsgáltak, és minden harmadik esetben fedeztek fel jogszabálysértést. A turisztikailag frekventált helyeken, valamint fesztiválok, rendezvények helyszínén lefolytatott fogyasztóvédelmi ellenőrzések során leggyakrabban a mérlegek hitelességének, valamint az eladási vagy egységár feltüntetésének hiánya merült fel problémaként – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján.
Előfordult, hogy a vendéglátóhely
- nem rakta ki az árjegyzéket az üzlet bejáratán kívül,
- nem volt könnyen hozzáférhető a fogyasztók számára a vásárlók könyve, illetve
- nem biztosították az elektronikus fizetési lehetőséget.
A hatóság próbavásárlásokat is végzett mind az üzleteknél, mind a közterületi, alkalmi árusoknál egyaránt. A kormányhivatali munkatársak a közel 600 ellenőrzés során azok 14 százalékában találtak kifogásolnivalót.
Fogyasztóvédelmi ellenőrzések: megdöbbentőek az eredmények
Az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok fokozottan ellenőrizték a személytaxi-szolgáltatásokat nyújtó vállalkozókat is. Míg az ellenőrzések mindössze 5 százalékánál találtak hiányosságokat – elsősorban a díjak nem megfelelő feltüntetésével összefüggésben –, addig a próbavásárlással egybekötött vizsgálatok során a kifogásolási arány 22 százalék volt. Ezekben az esetekben leggyakrabban a számlaadási kötelezettség teljesítése maradt el, illetve nem a hatósági árnak és a díjtáblázatnak megfelelő tarifát alkalmaztak a szolgáltatók.
A vizsgálat kiértékelése még tart, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fogyasztóvédelmi ellenőrzések részeredményeiről Dr. Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke tájékoztatta szerkesztőségünket. Az április 28-a és július 11-e közötti időszakban 16 vendéglátó-ipari egység ellenőrzésére került sor:
- a vizsgált 12 közterületi, alkalmi árusítás során egy esetben tapasztaltak hiányosságot;
- az üzletszerű vendéglátó-ipari tevékenységet nyújtó 4 egységben nem élt kifogásolással a fogyasztóvédelmi hatóság;
- 16 alkalommal összesen 38 termék próbavásárlására került sor.
A jogkövetkezmények megállapítása folyamatban van.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a hatósági ellenőrzéseknek köszönhetően a kifogásolási arányok folyamatosan csökkentek. Az NKFH és a kormányhivatalok továbbra is folyamatosan végeznek ellenőrzéseket a fogyasztói jogok érvényesítése érdekében, nemcsak a kiemelt turisztikai időszakban.