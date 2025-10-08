október 8., szerda

Ez Európa egyik leggyakrabban hamisított fűszere – a szabolcsiak konyhájába is juthatott belőle

Húsokhoz, levesekhez, olasz fogásokhoz egyaránt használjuk a népszerű zöldfűszert, amit előszeretettel hamisítanak Európában. A fogyasztóvédelmi ellenőrzések meglepő eredményt hoztak: minden második termék megbukott a vizsgálaton.

Munkatársunktól

Minden második oregánó megbukott a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzésén, amelynek fókuszában két, Magyarországon igen népszerű fűszer, az oregánó és az őrölt bors állt. A vizsgált oregánók több mint 46 százaléka problémásnak bizonyult, tizenöt minta közül négy átlagosan 70–80 százalékban tartalmazott idegen növényt. A fogyasztóvédelmi ellenőrzések nemcsak a hagyományos és online kereskedelemben elérhető termékekre terjedtek ki, hanem a keleti és csomagolásmentes boltok lédig árusított fűszereire is. A szakemberek nyomonkövethetőséget, higiéniai feltételeket és tárolási gyakorlatot is górcső alá vették.

Minden második oregánó megbukott a fogyasztóvédelmi ellenőrzésen.
Fogyasztóvédelmi ellenőrzés: minden második oregánó megbukott a vizsgálaton, köztük a csomagolásmentes boltok lédig árusított fűszerei is
Illusztráció: Shutterstock

A fogyasztóvédelmi ellenőrzés eredménye megdöbbentő

Az Európai Bizottság 2019–2021 között huszonegy uniós tagállam, valamint Svájc és Norvégia részvételével végzett összehangolt ellenőrzést, amely során 10 ezer elemzésből kiderült: az oregánó a leginkább hamisított fűszernövény. A minták közel fele idegen növényi anyagot – jellemzően olajfa- vagy mirtuszlevelet – tartalmazott. Az EFSA és az EUROPOL jelentései is megerősítették, hogy az oregánó Európa egyik leggyakrabban hamisított fűszere – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján. 

A valódi oregánó termesztése és betakarítása költségesebb, mint az olajfa- vagy mirtuszlevelek begyűjtése. Ezek olcsóbb helyettesítőként nagy mennyiségben állnak rendelkezésre, és őrölve hasonló illat- és ízjegyeket mutatnak, így a fogyasztók számára érzékszervileg nehezen megkülönböztethetők. A laboratóriumi kimutatáshoz speciális, költséges vizsgálatokra van szükség.

Az ellenőrzött négy üzlet közül kettőben: 

  • hiányos volt a nyomonkövethetőség, 
  • több helyen fedetlen edényekben tárolták a fűszereket, amelyekbe a vásárlók akár kézzel is belenyúlhattak; 
  • a közös lapátok használata szintén komoly higiéniai kockázatot jelentett; 
  • egy üzletben pedig lejárt szavatosságú és magyar nyelvű jelölés nélküli fűszerek kerültek forgalomba, ezek eltávolításáról az NKFH azonnal intézkedett. 
Minden második oregánó megbukott a fogyasztóvédelmi ellenőrzésen.
A vizsgált termékek között volt olyan, amelyikbe rákkeltő anyag került, más fűszerek átlagosan 70–80 százalékban idegen növényt tartalmaztak
Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A feltárt jogsértések miatt összesen 653 625 forint bírságot szabott ki a fogyasztóvédelmi hatóság. 

Három termékben az uniós határértéket meghaladó mennyiségben mutattak ki veszélyes anyagot (pirrolizidin-alkaloid), ami rövid távon májkárosodást okozhat, hosszú távon pedig potenciálisan rákkeltő, különösen veszélyes lehet gyermekek számára. Az érintett vállalkozásokkal szemben hatósági eljárások indultak. 

Az őrölt bors vizsgálati mintái megfeleltek minden előírásnak: sem növényvédőszer-maradékot, sem mikrobiológiai szennyeződést nem találtak bennük.

Gyakoriak a termékvisszahívások az ellenőrzések után

Azt elmúlt időszakban több terméket is visszahívott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság:

  • a Kínában előállított, egy német forgalmazón keresztül hazánkban is kapható rákfarokban fémdarabokat találtak,
  • egy angol forgalmazó által Magyarországra került bögrékből nehézfémek kioldódását mutatták ki,
  • az ízesített Toxic Waste jégkásák glicerintartalma meghaladta a biztonságosnak tekintett határértéket,
  • egy Hollandiában előállított eperízű nyalóka (Summer Pops Strawberry Flavour) fogyasztása során avas ízt és enyhe égető érzést tapasztaltak,
  • rovarszennyezettség miatt visszahívták Real Nature 75 grammos meggyes és mandulás étcsokoládéját.

Többször kerültek le termékek a boltok polcairól azért, mert egészségkárosító vagy nem engedélyezett adalékanyagot tartalmaztak, nem tüntették fel megfelelően az allergén összetevőket a csomagoláson, kioldódó nehézfémet találtak bennük, ásványolajjal szennyeződtek. 

