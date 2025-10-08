Ez Európa egyik leggyakrabban hamisított fűszere – a szabolcsiak konyhájába is juthatott belőle

Minden második oregánó megbukott a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzésén, amelynek fókuszában két, Magyarországon igen népszerű fűszer, az oregánó és az őrölt bors állt. A vizsgált oregánók több mint 46 százaléka problémásnak bizonyult, tizenöt minta közül négy átlagosan 70–80 százalékban tartalmazott idegen növényt. A fogyasztóvédelmi ellenőrzések nemcsak a hagyományos és online kereskedelemben elérhető termékekre terjedtek ki, hanem a keleti és csomagolásmentes boltok lédig árusított fűszereire is. A szakemberek nyomonkövethetőséget, higiéniai feltételeket és tárolási gyakorlatot is górcső alá vették.

A fogyasztóvédelmi ellenőrzés eredménye megdöbbentő

Az Európai Bizottság 2019–2021 között huszonegy uniós tagállam, valamint Svájc és Norvégia részvételével végzett összehangolt ellenőrzést, amely során 10 ezer elemzésből kiderült: az oregánó a leginkább hamisított fűszernövény. A minták közel fele idegen növényi anyagot – jellemzően olajfa- vagy mirtuszlevelet – tartalmazott. Az EFSA és az EUROPOL jelentései is megerősítették, hogy az oregánó Európa egyik leggyakrabban hamisított fűszere – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján.

A valódi oregánó termesztése és betakarítása költségesebb, mint az olajfa- vagy mirtuszlevelek begyűjtése. Ezek olcsóbb helyettesítőként nagy mennyiségben állnak rendelkezésre, és őrölve hasonló illat- és ízjegyeket mutatnak, így a fogyasztók számára érzékszervileg nehezen megkülönböztethetők. A laboratóriumi kimutatáshoz speciális, költséges vizsgálatokra van szükség.

