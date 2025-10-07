október 7., kedd

Amália névnap

Fókuszban a vidék

51 perce

Géberjénben beszélgetnek arról, miért szép és jó vidéken élni

Címkék#Géberjénben#Fókuszban a vidék#Kislépték Egyesület#rendezvénysorozat

Géberjén a következő állomás. Folytatódik a Fókuszban a vidék elnevezésű rendezvénysorozat.

Szon.hu

A KAP-hálózat Zöld Támogató Egysége a Vidék- és Térségfejlesztési Támogató Egységgel és a Kislépték Egyesülettel közösen folytatja a Fókuszban a vidék című szakmai rendezvénysorozatát, részletes tájékoztatást nyújtva a fenntartható értékláncok gyakorlati tapasztalatairól a hazai és külföldi jó példákon keresztül.

Fókuszban a vidék
Fókuszban a vidék: az  egyedülálló, XVIII. század végén épült vízimalom a Felső-Tisza vidék büszkesége
Forrás: csodalatosmagyarorszag.hu

Fókuszban a vidék Géberjénben

A rendezvények célja, hogy részletes tájékoztatást nyújtsanak a fejlődő és fenntartható értékláncok gyakorlati tapasztalatairól, és bemutassák a kistermelői élelmiszer-előállítás gyakorlati tudnivalóit.

A kisléptékű élelmiszer-előállításon és értékesítésen túl alapvető a fenntartható megoldások közvetítése a fogyasztók felé, hogy már fiatal korban találkozzanak a fenntarthatóság fontosságával és elsajátítsák a tudatos életmódhoz szükséges ismereteket.

A környezetbarát gazdálkodás, a tudatos vásárlás szerepe, a regeneratív és az ökológiai gazdálkodás térnyerése, és az aktuális trendek megismerése hozzájárul a mindennapi élet zöldebbé tételéhez és a környezettudatos életmód alapjaihoz.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A tájékoztatás segíti továbbá a termelők közös és közvetlen piacra jutását, akár közvetlenül a helyi éttermekbe beszállítását, valamint a fogyasztók részére a bizalmon alapuló, hazai rövid élelmiszerellátás biztosítását.

A sajtónyilvános rendezvények látogatása ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

A rendezvénysorozat Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei állomása:

Időpont: 2025. október 8., szerda, 09:30-15:00 - Géberjén

Helyszín: Géberjén, Művelődési Ház, 4754 Géberjén, Dózsa György u. 5.

Program: IDE KATTINTVA, Regisztráció: IDE KATTINTVA érhető el.

 

