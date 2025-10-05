Fókuszban újra a múlt értékei – negyedszerre rendeztek helytörténeti konferenciát Demecserben a napokban a Demecser Öröksége Egyesület és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Honismereti Egyesület szervezésében. A rendezvény célja továbbra is az, hogy ápolja a hagyományokat, bemutassa az értékeket, elősegítse Demecser szellemi városiasodását. Az elmúlt év eseményeit Vitális Zsombor, a konferencia főszervezője és moderátora, a Demecser Öröksége Egyesület elnöke idézte fel. Kiemelte a Reményi család tiszteletére tartott emléktábla-avatást, dr. Riczu Zoltán történész, ny. főiskolai tanár előadását, valamint dr. Nógrádi Gergely főkántor, a „zsidó Pavarotti” és Teszter Nelli zongoraművész, rebbecen emlékezetes koncertjét. A jövő tervei között szerepel a december 20-án megrendezendő vallásközi kántorkoncert, melyen öt felekezet kántora ad lélekemelő hangversenyt a református templomban. A civil szervezet vezetője elmondta, hogy egy helytörténeti könyvet is szeretnének kiadni, melyben a római katolikus egyházközség múltját kívánják bemutatni.

Fókuszban újra a múlt értékei: kiállítás is várta az érdeklődőket

Fotó: Benczi Jolán

Fókuszban újra a múlt értékei több előadással

A konferencia vendégei között köszönthették id. Pazonyi Elek Emil dédunokáit, Kirtsch Annamáriát és Szabóné Kircsfalusy Katalint is. Kirtsch Annamária köszöntőjében felidézte családi gyökereit, származását, és köszönetet mondott a szervezőknek azért, hogy a Pazonyi Elek család emléke és öröksége méltó módon jelenhet meg Demecser kulturális életében.

A rendezvény első előadását Nagy Enikő, a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola történelemtanára tartotta „Holtomiglan – és azon is túl: A Pazonyi Elek család rokoni kapcsolatai és házasodási stratégiái a 19–20. században” címmel. Az előadás középpontjában a Pazonyi Elek família állt, ami Demecser és a térség történetében kiemelt szerepet játszott. A kutatás rávilágított arra, hogy a család tagjai tudatos házassági politikával erősítették társadalmi és gazdasági pozícióikat. A rokoni kapcsolatok révén számos előkelő nemesi és főnemesi családhoz – így a Majthényi, Lázár, Lónyay, Karátsonyi, Jármy, Kállay, Török, Halász, Gázsy, Molnár vagy a Beöthy famíliákhoz – kötődtek. Az előadás betekintést nyújtott abba, hogyan formálta a család tudatos kapcsolatrendszere nemcsak Demecser, hanem a tágabb régió társadalmi életét is, és miként maradt fenn emlékük a helyi közösség emlékezetében.