Fókuszban újra a múlt értékei
Fotó: Benczi Jolán
Fókuszban újra a múlt értékei – negyedszerre rendeztek helytörténeti konferenciát Demecserben a napokban a Demecser Öröksége Egyesület és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Honismereti Egyesület szervezésében. A rendezvény célja továbbra is az, hogy ápolja a hagyományokat, bemutassa az értékeket, elősegítse Demecser szellemi városiasodását. Az elmúlt év eseményeit Vitális Zsombor, a konferencia főszervezője és moderátora, a Demecser Öröksége Egyesület elnöke idézte fel. Kiemelte a Reményi család tiszteletére tartott emléktábla-avatást, dr. Riczu Zoltán történész, ny. főiskolai tanár előadását, valamint dr. Nógrádi Gergely főkántor, a „zsidó Pavarotti” és Teszter Nelli zongoraművész, rebbecen emlékezetes koncertjét. A jövő tervei között szerepel a december 20-án megrendezendő vallásközi kántorkoncert, melyen öt felekezet kántora ad lélekemelő hangversenyt a református templomban. A civil szervezet vezetője elmondta, hogy egy helytörténeti könyvet is szeretnének kiadni, melyben a római katolikus egyházközség múltját kívánják bemutatni.
Fókuszban újra a múlt értékei több előadással
A konferencia vendégei között köszönthették id. Pazonyi Elek Emil dédunokáit, Kirtsch Annamáriát és Szabóné Kircsfalusy Katalint is. Kirtsch Annamária köszöntőjében felidézte családi gyökereit, származását, és köszönetet mondott a szervezőknek azért, hogy a Pazonyi Elek család emléke és öröksége méltó módon jelenhet meg Demecser kulturális életében.
A rendezvény első előadását Nagy Enikő, a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola történelemtanára tartotta „Holtomiglan – és azon is túl: A Pazonyi Elek család rokoni kapcsolatai és házasodási stratégiái a 19–20. században” címmel. Az előadás középpontjában a Pazonyi Elek família állt, ami Demecser és a térség történetében kiemelt szerepet játszott. A kutatás rávilágított arra, hogy a család tagjai tudatos házassági politikával erősítették társadalmi és gazdasági pozícióikat. A rokoni kapcsolatok révén számos előkelő nemesi és főnemesi családhoz – így a Majthényi, Lázár, Lónyay, Karátsonyi, Jármy, Kállay, Török, Halász, Gázsy, Molnár vagy a Beöthy famíliákhoz – kötődtek. Az előadás betekintést nyújtott abba, hogyan formálta a család tudatos kapcsolatrendszere nemcsak Demecser, hanem a tágabb régió társadalmi életét is, és miként maradt fenn emlékük a helyi közösség emlékezetében.
A konferencia második előadója Gottfried Barna történész, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főelőadója volt, aki „A Mátészalkától Demecserig. A Székely Hadosztály utolsó napjai” címmel tartott előadást. A Székely Hadosztály az első világháborút követő zűrzavaros években játszott meghatározó szerepet a keleti határok védelmében, és sorsuk szorosan összefonódott Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye történetével. A gazdag képanyaggal kísért bemutató felidézte a hadosztály vezetőinek – köztük Kratochvil Károly és Nagy Pál ezredeseknek – a tevékenységét, a román erők előrenyomulását, valamint a Mátészalka és Demecser térségében 1919 tavaszán lezajlott ütközeteket. A hallgatóság képet kaphatott a katonák mindennapjairól, az ellátási nehézségekről és a hadosztály felbomlásához vezető körülményekről is. Az előadás kiemelte, hogy a Székely Hadosztály emléke ma is él a helyi közösségekben: több településen emlékművek és hadisírok őrzik azoknak a katonáknak a nevét, akik a térség védelmében estek el.
A résztvevők a szünetben megtekinthették a „Lónyayak letűnt világa” című kiállítást, amelyet Klicsu Ferenc, a Tuzsér Községért Közalapítvány elnöke mutatott be.
A konferencia harmadik előadását Garas Norbert levéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltárának igazgatóhelyettese tartotta „Az égbe pedig nem folyhat fel, mert arra felé már igazi meredek van – A nyírvizek és a Demecser-Rókakúti szivattyútelep” címmel. Az előadás bemutatta, hogyan próbálták a 19–20. század fordulóján megoldani a Nyírségből a Rétköz felé lefolyó belvizek problémáját. A csatornázási munkálatok, a Nyírvíz Szabályozó Társulat tevékenysége és a királyi biztosi irányítás nyomán az 1920-as években több szivattyútelep épült – köztük a Demecser-Rókakúti telep 1927–1928-ban. A vízrendezés célja a belvizek elvezetése mellett a termőföldek hasznosíthatóságának növelése volt. A hallgatóság betekintést nyerhetett a telep műszaki megoldásaiba korabeli tervekből és dokumentumokból felidézve.
A konferencia záróelőadását dr. Bene János történész, a Jósa András Múzeum címzetes igazgatója tartotta „Demecseriek a Magyar Királyi Honvédségben (szabálytalan emlékezés)” címmel. Az előadó a Magyar Királyi Honvédség történetén keresztül idézte meg a demecseriek katonai szerepvállalását és áldozatvállalását. Előadásában nemcsak a hadtörténeti eseményeket mutatta be, hanem személyesebb emlékezést is nyújtott: a helyi katonák mindennapjait, sorsát, valamint azt a közösségi összetartást, amely a nehéz időkben is erőt adott a település lakóinak. A történész rámutatott, hogy Demecser fiai a nemzet sorsfordító pillanataiban mindig készek voltak a haza szolgálatára, emlékük pedig a mai napig példát jelent a következő nemzedékek számára.
Lucza János helytörténész, a Demecser Öröksége Egyesület alelnöke zárszavában méltatta az elhangzott előadásokat. Felidézte a két szervező egyesület jelmondatait, hangsúlyozva, hogy a hagyományok ápolása és a múlt feltárása nem pusztán emlékezés, hanem közösségépítő erő is. Kiemelte: a konferencia ismét bebizonyította, hogy Demecser története és öröksége érték, amelyet őrizni és továbbadni kötelesség valamennyiőnknek.
