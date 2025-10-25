október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

13°
+13
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Földmozgás

19 perce

Földrengés lehet Nyíregyházán?

Címkék#talaj#Nyírség#epicentrum

Mint arról október közepén beszámoltunk, megmozdult a föld Szatmárban, és mi több, a rengést Nyíregyházán is többen érezték! De vajon lehet nálunk is földrengés egyszer?

Nagy Zoltán
Földrengés lehet Nyíregyházán?

Lehet földrengés Nyíregyházán?

Forrás: illusztráció / Getty Images / Wikipedia

A határ túloldalán történt földrengésről a haromhatár.hu számolt be, de a kommentek szerint a nyíregyiek közül is sokan tapasztalták, hogy megmozdult a lámpa vagy megrezdült a kanapé.

A ChatGPT így képzeli el a földrengést városunkban.
A ChatGPT ilyennek képzel el egy földrengést Nyíregyházán... Nos, nem egészen találta el a város kinézetét azért.
Forrás: illusztráció / ChatGPT

Felmerül a kérdés: megeshet, hogy egyszer nálunk is komolyabban megmozdul a föld?

Földrengés: nem vagyunk teljesen biztonságban – de pánikra sincs ok

Bár Magyarország nem tartozik a világ földrengésveszélyes térségei közé, a Kárpát-medence sem mozdulatlan. A földkéreg itt is lassan dolgozik: évente több kisebb, 2–3-as erősségű földrengést jegyeznek fel a szeizmológusok, amelyek közül jó néhányat az emberek is érzékelnek.

A legaktívabb törésvonalak a Móri-árok, a Komáromi-medence, Zala megye és Szatmár környékén húzódnak. Utóbbi régió különösen érzékeny, mert a Vrancea-hegység alatt (Romániában) mélyben húzódó lemezek időről időre megmozdulnak – ezek a rengések akár több száz kilométerre is érezhetők.

Mi a helyzet Nyíregyházán?

A szakértők szerint Nyíregyháza a mérsékelt földrengés-veszélyű zónák közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy a komoly károkat okozó rengés esélye rendkívül alacsony, de kisebb földmozgások időnként itt is előfordulhatnak – különösen akkor, ha a romániai vagy szatmári epicentrum a határhoz közel esik. Az utóbbi években több alkalommal is érezték a nyíregyiek a szomszédos megyék rengéseit: pár másodpercnyi rezgés, megmozduló csillár, enyhe szédülés – többnyire ennyiben ki is merül a dolog.

Miért érződik a rengés, ha nem itt van az epicentrum?

A földrengés energiája hullámokban terjed a földkéregben, és a laza üledékes talaj – mint amilyen a Nyírség homokos felszíne – felerősítheti a rezgést. Ezért fordulhat elő, hogy egy távoli, de mély földrengést itt is érezni lehet, még ha az valójában több száz kilométerre keletkezett.

Mennyi az esélye egy nagyobb rengésnek?

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat szeizmológiai adatai szerint a Nyírség térségében egy 4-esnél erősebb földrengés bekövetkezésének esélye rendkívül csekély. A történelmi adatok sem mutatnak jelentős aktivitást: az elmúlt száz évben nem volt a térségben pusztító erejű rengés.

A föld időnként megmozdul a szomszédban – és ha úgy van, ezt akár Nyíregyházán is megérezhetjük. De a szakértők szerint nagyobb földrengéstől nem kell tartani, a város nincs aktív törésvonalon. Ettől függetlenül a Föld sosem teljesen nyugodt: időnként a Nyírség alatt is megmozdul, hogy emlékeztessen, milyen erők dolgoznak a mélyben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu