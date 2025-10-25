Földrengés lehet Nyíregyházán?

Felmerül a kérdés: megeshet, hogy egyszer nálunk is komolyabban megmozdul a föld?

Földrengés: nem vagyunk teljesen biztonságban – de pánikra sincs ok

Bár Magyarország nem tartozik a világ földrengésveszélyes térségei közé, a Kárpát-medence sem mozdulatlan. A földkéreg itt is lassan dolgozik: évente több kisebb, 2–3-as erősségű földrengést jegyeznek fel a szeizmológusok, amelyek közül jó néhányat az emberek is érzékelnek.

A legaktívabb törésvonalak a Móri-árok, a Komáromi-medence, Zala megye és Szatmár környékén húzódnak. Utóbbi régió különösen érzékeny, mert a Vrancea-hegység alatt (Romániában) mélyben húzódó lemezek időről időre megmozdulnak – ezek a rengések akár több száz kilométerre is érezhetők.

Mi a helyzet Nyíregyházán?

A szakértők szerint Nyíregyháza a mérsékelt földrengés-veszélyű zónák közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy a komoly károkat okozó rengés esélye rendkívül alacsony, de kisebb földmozgások időnként itt is előfordulhatnak – különösen akkor, ha a romániai vagy szatmári epicentrum a határhoz közel esik. Az utóbbi években több alkalommal is érezték a nyíregyiek a szomszédos megyék rengéseit: pár másodpercnyi rezgés, megmozduló csillár, enyhe szédülés – többnyire ennyiben ki is merül a dolog.

Miért érződik a rengés, ha nem itt van az epicentrum?

A földrengés energiája hullámokban terjed a földkéregben, és a laza üledékes talaj – mint amilyen a Nyírség homokos felszíne – felerősítheti a rezgést. Ezért fordulhat elő, hogy egy távoli, de mély földrengést itt is érezni lehet, még ha az valójában több száz kilométerre keletkezett.

Mennyi az esélye egy nagyobb rengésnek?

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat szeizmológiai adatai szerint a Nyírség térségében egy 4-esnél erősebb földrengés bekövetkezésének esélye rendkívül csekély. A történelmi adatok sem mutatnak jelentős aktivitást: az elmúlt száz évben nem volt a térségben pusztító erejű rengés.

A föld időnként megmozdul a szomszédban – és ha úgy van, ezt akár Nyíregyházán is megérezhetjük. De a szakértők szerint nagyobb földrengéstől nem kell tartani, a város nincs aktív törésvonalon. Ettől függetlenül a Föld sosem teljesen nyugodt: időnként a Nyírség alatt is megmozdul, hogy emlékeztessen, milyen erők dolgoznak a mélyben.