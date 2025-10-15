október 15., szerda

És mégis mozog...

2 órája

Földrengés rázta meg Szatmár térségét, még Nyíregyházán is érezték a remegést szerdán!

A Richter-skála szerint 4-es erősségű földrengés történt szerdán reggel. Szatmár megyében helyi idő szerint 7 óra 57 perckor történt a földrengés.

Szon.hu

A Richter-skála szerint 4-es erősségű földmozgás történt szerdán reggel helyi idő szerint 7 óra 57 perckor Szatmár megyében megyében – közölte az Országos Földfizikai Intézet (INCDFP). A földrengés 5 kilométeres mélységben következett be. 

Földrengés Szatmárban
Földrengés történt Szatmárban
Fotó: Illusztráció: Getty Images

Földrengés Szatmárban

A földrengés epicentruma 22 kilométerre volt Szatmárnémetitől, 34 kilométerre Nagybányától, 55 kilométerre Zilahtól - írta meg a haromhatar.hu. Szarmárnémeti, Kolcs, Lázári, Szatmárudvari, Aranyosmeggyes lakói is arról számoltak be, hogy érezték a földrengést.

A tömbházak felső emeletein nagyon erősen érezhető volt. Éreztem, hogy az épület inog

” – mondta egy szatmárnémeti lakos a Presa SM portálnak. Más úgy fogalmazott: előtte tíz másodpercig ugattak a kutyák. 

Még soha nem hallottam így ugatni őket. Aztán éreztem, hogy minden remeg.

A tűzoltók szerint eddig nem érkezett bejelentés a 112-es számra anyagi kárról vagy sérültekről. Csupán egy hívás érkezett egy szatmárnémeti lakostól, aki bejelentette, hogy érezte a földrengést. Hozzátették: a katasztrófavédelem felderítést végez a helyszínen. 

A Levadászva csoport-Az Utca Hírcsatornája facebook csoportba írták be, hogy Nyíregyházán is észlelték a földrengést. Sok hozzászólás érkezett, van aki megerősítette, hogy érezték a rengést.

Fél 8-8 között éreztem, reggel. De azt hittem, hogy egy kis szédülés. 

Én olyan hajnali fél 1 kor is éreztem hogy mozgott az ágy alattam (Nagydobos) nem vicc!!

Dr. Cservenyák László, a Szatmári Múzeum igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy ő semmit sem érzékelt a földrengésből.

Még egy földrengés történt szerda reggel

Újabb földrengés történt szerda reggel Romániában. A földmozgást ezúttal Buzău megyében észlelték 8 óra 31 perckor, és 3,3-as erősségű volt a Richter-skála szerint - írta meg a maszol.ro. A földmozgás 122,5 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 51 kilométerre volt Buzăutól, 52 kilométerre Focşani-tól, 68 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 73 kilométerre Brassótól. Októberben eddig 14 földrengést jegyeztek Romániában, erősségük a Richter-skálán 2 és 4között váltakozott. Az idei év eddigi legerősebb, 4,4-es magnitúdójú földrengéseit Buzău megyében február 13-án, illetve Vrancea megyében május 11-én jegyezték fel. A tavalyi év legnagyobb, 5,4-es erősségű romániai földrengése szintén Buzău megyében történt, szeptember 16-án.

 

 


 

