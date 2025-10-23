1 órája
Erős forgalom, lassú haladás – mutatjuk az érintett szakaszokat!
Megnövekedett menetidőre kell készülni. Nagyon erős a forgalom október 23-án.
Jelentősen megnövekedett a forgalom október 23-án. Ha most indult útnak, számítson hosszabb menetidőre, és érdemes előre megtervezni az útvonalat. Különösen a nagyobb városok környékén és a főváros felé vezető autópályákon alakulhatnak ki dugók.
Forgalom október 23-án: erre számíthatunk
Az M1-es autópályán, a határnál, sokan haladnak kifelé az országból, a kis határon, az 1-es főúton is sokan kerülnek így ott is torlódásra kell készülni,
Valamint az M3-as autópályán, a 27-es km-nél lévő terelésnél a Vásárosnamény felé tartók araszolnak, a sor az M31-es autópályára is visszatorlódik, ott 2-3 km-es lassulásra kell készülni. Budapest felé, Kál és Nagyfüged között baleset történt. Csak a külső sávon halad a forgalom a 97-es km-nél. A torlódás 2-3 km-es.
Az M7-es autópályán is nagy a járműmozgás a Balaton irányába, így az M0-s autóúti és a Martonvásár csomópontok között szakaszosan lassul, torlódik a forgalom.
Az M86-os autóúton, Csorna felé, a 124-es jelű Beled csomópontban egy korábbi baleset helyreállítási munkái zajlanak. A forgalom csak a külső sávon halad.
Az M5-ös autópályán a 140-es Kistelek csomópont után a 141-es km-nél egy korábbi baleset utáni helyreállítási munkák miatt a külső sávot még zárva tartják a Szeged felé vezető oldalon.
Az M43-as autópályán, a Csanádpalota határ felé vezető oldalon, Szeged térségében kigyulladt és kiégett egy kamion. A 17-es km-nél műszaki mentés és a burkolat helyreállítási munkái miatt a külső sávot lezárták.
A 39-es főúton, a 17-es és a 28-as km között, a Tállya és a 37 sz. főút közötti szakaszon 12 tonna össztömeg súlykorlátozást vezettek be. A korlátozás nem vonatkozik a célforgalomban közlekedőkre. Ezzel egy időben Abaújszántó és Abaújkér között lévő 12 t tehergépkocsi össztömeg korlátozás feloldásra kerül. –derül ki az Útinform legfrissebb tájékoztatásából
Érdemes követni az aktuális útinformációkat és a jelzőtáblákat a biztonságos haladás érdekében. Ha teheti, kerülje a csúcsidőt, és válasszon alternatív útvonalakat a gyorsabb eljutás érdekében.
