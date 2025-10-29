Forgalomkorlátozás várható a bogdányi vasúti átjáróban

A következő napokban forgalomkorlátozásokra lehet számítani Nyírbogdányban, a Gyár utcai vasúti átjáróban. A település önkormányzata közösségi oldalán arról számolt be, október 30-a, csütörtök 18 órától 31-e, péntek 6 óráig félpályás forgalomkorlátozásra kell számítani az említett szakaszon. Egy órára a teljes útlezárás is lesz a munkálatok miatt. A szakemberek a vasúti átjáró aszfaltozását október 31-én, pénteken 7 órakor kezdik, s a munkálatok előreláthatólag 16 óráig tartanak. Ezen időszakban szintén félpályás forgalomkorlátozásra kell számítani a vasúti átjárónál – hívta fel a figyelmet az önkormányzat. Azt kérik, mindenki fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjen a megadott helyen és időben.