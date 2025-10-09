október 9., csütörtök

Forradalom és szabadságharc

2 órája

Tisztelet a hősöknek – az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeznek

Címkék#Báthori István Múzeum#Hitet hozott a hűvös őszi szél#Nyírbátor#forradalom

Immár 69 éve, hogy fegyvert fogott a magyarság a szovjet elnyomás ellen.

Szon.hu
Tisztelet a hősöknek – az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeznek

69 éve vette kezdetét az 1956-os forradalom és szabadságharc

Fotó: Nagy Gyula/Fortepan

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tartanak Nyírbátorban. A rendezvénynek október 22-én, szerdán 16 órától a Báthori István Múzeum ad otthont. A rendezvény résztvevői megtekinthetik a a Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda felső tagozatos diákjai műsorát Hitet hozott a hűvös őszi szél… címmel – tudatta hivatalos közösségi oldalán Nyírbátor önkormányzata.

