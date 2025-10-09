Forradalom és szabadságharc
1 órája
Tisztelet a hősöknek – az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeznek
Immár 69 éve, hogy fegyvert fogott a magyarság a szovjet elnyomás ellen.
69 éve vette kezdetét az 1956-os forradalom és szabadságharc
Fotó: Nagy Gyula/Fortepan
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tartanak Nyírbátorban. A rendezvénynek október 22-én, szerdán 16 órától a Báthori István Múzeum ad otthont. A rendezvény résztvevői megtekinthetik a a Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda felső tagozatos diákjai műsorát Hitet hozott a hűvös őszi szél… címmel – tudatta hivatalos közösségi oldalán Nyírbátor önkormányzata.
