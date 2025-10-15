október 15., szerda

Teréz névnap

13°
+13
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tisztelet a hősöknek!

1 órája

Forradalom és szabadságharc: a hősök előtt tisztelegnek

Címkék#Nyírtelek#Dr Vinnai Győző#1956#Királytelek Vigadó

Immár 69 éve, hogy fegyvert fogott a magyarság a szovjet elnyomás ellen.

Szon.hu
Forradalom és szabadságharc: a hősök előtt tisztelegnek

A Királytelek Vigadó ad majd otthont a rendezvénynek

Fotó: Az önkormányzat archívuma

Nyírtelek ikonikus épülete, a Királytelek Vigadó ad majd otthont az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségnek. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulói ünnepi műsorral készülnek a forradalom és szabadságharc 69. évfordulójára – tudatta hivatalos közösségi oldalán Nyírtelek önkormányzata. Arra is kitértek, a rendezvény október 22-én, szerdán 10:30-kor kezdődik. Ünnepi beszédet mond dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu