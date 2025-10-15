Forradalom és szabadságharc: a hősök előtt tisztelegnek

Nyírtelek ikonikus épülete, a Királytelek Vigadó ad majd otthont az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségnek. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulói ünnepi műsorral készülnek a forradalom és szabadságharc 69. évfordulójára – tudatta hivatalos közösségi oldalán Nyírtelek önkormányzata. Arra is kitértek, a rendezvény október 22-én, szerdán 10:30-kor kezdődik. Ünnepi beszédet mond dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő.