október 21., kedd

Orsolya névnap

+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tisztelet a hősöknek!

1 órája

A szabadságharc hőseire emlékeznek a városban

Címkék#Művelődési Ház és Könyvtár#Záhony Város#forradalom

Ünnepi műsorral és koszorúzással emlékeznek a forradalom és szabadságharc résztvevőire.

Szon.hu
A szabadságharc hőseire emlékeznek a városban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeznek a határvárosban

Fotó: Illusztráció: Fortepan

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeznek október 22-én, szerdán Záhonyban – erről számolt be hivatalos közösségi oldalán a város önkormányzata. Az ünnepség 11 órakor kezdődik a Művelődési Ház és Könyvtár színháztermében. A rendezvényen emlékező beszédet mond dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő és Helmeczi László, Záhony polgármestere. A résztvevők a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola Őszi tűzvirágok című műsorát is láthatják, melyben az iskola énekkara is közreműködik. A műsor után a résztvevők megkoszorúzzák az 1956-os emlékművet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu