A szabadságharc hőseire emlékeznek a városban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeznek október 22-én, szerdán Záhonyban – erről számolt be hivatalos közösségi oldalán a város önkormányzata. Az ünnepség 11 órakor kezdődik a Művelődési Ház és Könyvtár színháztermében. A rendezvényen emlékező beszédet mond dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő és Helmeczi László, Záhony polgármestere. A résztvevők a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola Őszi tűzvirágok című műsorát is láthatják, melyben az iskola énekkara is közreműködik. A műsor után a résztvevők megkoszorúzzák az 1956-os emlékművet.