október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

15°
+17
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
1956

3 órája

Forradalom lett belőle, pedig csak fizetésnapnak indult

Címkék#Nyíregyháza#csillag#beloiannisz#forradalom nyíregyház#Tomasovszky András#Szilágyi László

Reggel még senki sem gondolta. Forradalom lett belőle, összefogtak a munkások, a diákok, az értelmiségiek.

Dr.Holmár Zoltán
Forradalom lett belőle, pedig csak fizetésnapnak indult

Forradalom lett belőle: megszabadultak a gyűlölt jelképektől a változást akaró emberek

Fotó: Levéltári archívum

Forradalom lett belőle, pedig csak fizetésnapnak indult. Reggel még senki sem gondolta, hogy Nyíregyházán is kitör a forradalom. Az 1956-os forradalom Nyíregyházán a fővárosi eseményekhez képest háromnapos késéssel, október 26-án kezdődött el. A budapesti megmozdulásokat követően a nyíregyházi középiskolák diákjai is elhatározták, hogy tüntetést szerveznek a megyeszékhely különböző pontjain, s bár a helyi pártvezetés megpróbálta őket lebeszélni ezekről, a folyamatot ekkor már nem lehetett megfékezni.

Forradalom, Nyíregyháza, Szentmártoni Sándor, Tomasovszky András, Magyar Dolgozók Pártja, ÁVH, Végh György, Korona Szálló, Szilágyi László, irodaház, Kossuth Lajos Gimnázium, Kozák lovas, Kállay Gyűjtemény
Forradalom lett belőle: Nyíregyházán az irodaházról lehullt az ötágú vörös csillag 
Fotó: levéltár

Forradalom lett belőle: az első megmozdulások

Vármegyénkben azonban nem Nyíregyháza volt az első helyszín, ahol érezni lehetett a forradalom szelét. Mátészalkán az első felvonulás már október 24-én megtörtént – ekkor a vasutasok azt követelték a kiegészítő parancsnokság dolgozóitól, hogy az épületről és a sapkájukról is vegyék le a címert. Kisvárdán szintén október 24-én este a diákok már tömegtüntetést szerveztek, míg másnap leverték a főtéren álló emlékműről a Rákosi-címert, majd az egész városban igyekeztek eltüntetni az elnyomó hatalomra emlékeztető jelképeket. A Vulkán Vasöntődében is leverték a vörös csillagot.

Elindultak felvenni a bérüket

Nyíregyházán 1956. október 26-án, pénteken fizetésnap volt a vállalatoknál. Ezen a napon Szentmártoni Sándor (1927-2001) a 6. számú Mélyépítő Vállalat egyik részlegvezetője és munkatársa, Tomasovszky András (1923-1958) a vállalat villanyszerelője Nyíregyházára érkezett a mátészalkai, illetve a fehérgyarmati építkezésekről, hogy felvegyék a bérüket. Délelőtt fél 10 lehetett, amikor Tomasovszky a Széchenyi utcai villamosmegállónál találkozott Szentmártonival, ahonnan együtt indultak tovább gyalog a városközpont felé, ahová özönleni kezdett a tömeg. Menet közben látták, ahogy a megyei pártbizottság munkatársai a Sztálin tér 21. (ma Benczúr tér 21.) alatt lévő székházukról éppen akkor szerelik le a vörös csillagot. Ezzel párhuzamosan a Magyar Dolgozók Pártja megyei titkára, Varga Sándor tanácsolta Végh György ÁVH-őrnagynak, a rendőrkapitányság megbízott vezetőjének, hogy kövessék a pártbizottság példáját és szereljék le a rendőrség épületének tetejéről is a vörös csillagot, hogy ezzel is elejét vegyék az esetleges atrocitásoknak. 

Bort ittak, kávéztak

Miután Tomasovszky és Szentmártoni a Kossuth térre értek, észrevették a kéményseprőket, amint a Korona Szálló épületében működő József Attila Kultúrház tetejéről ledobják a kisméretű vörös csillag utolsó darabjait. Az ottani étteremből ezzel egyidőben repült ki egy Sztálin szobor, ami a kövezetre hullva darabokra tört. Ezt követően betértek a Beloiannisz térre (ma Hősök tere) néző Vesszős étterembe egy-egy pohár bort meginni, amelynek ablakán át azt is láthatták, hogy a tüntetők az 1954-ben átadott irodaház előtt nagy tömegben gyülekeznek, ezért nem sokkal később kijöttek az étteremből és a bámészkodók közé vegyültek. Itt találkoztak Szilágyi Lászlóval (1924-1958), a Villanyszerelő Vállalat tervelőadójával, aki aznap délelőtt hivatalos ügyeit jött intézni a megyei tanácsnál, majd 10 óra körül a munkahelyére igyekezett, ami nem messze volt a Kossuth tértől. Útközben betért munkatársaival a Takarékpalota földszintjén lévő 1. számú Csemege boltba, hogy megigya a délelőtti kávéját. A hozzájuk csatlakozó Szűcs Sándor, a megyei tanács kereskedelmi osztályának dolgozója hívta őket az utcára megnézni, mi is történik a Beloiannisz téren. Szilágyi László ekkor vette észre Szentmártoni Sándort, majd attól fogva együtt figyelték a fejleményeket. Tomasovszky és Szilágyi is ismerték egymást, ugyanis Tomasovszky korábban szintén a Villanyszerelő Vállalatnál dolgozott.

Forradalom, Nyíregyháza, Holmár Zoltán, Szentmártoni Sándor, Tomasovszky András, Magyar Dolgozók Pártja, ÁVH, Végh György, Korona Szálló, Szilágyi László, irodaház, Kossuth Lajos Gimnázium, Kozák lovas, Kállay Gyűjtemény
Forradalom lett belőle: ledöntötték Nyíregyházán a Kozák lovas szobrát
Fotó: Levéltári archívum

Az irodaház vörös csillaga is lehullott

A délelőtti órákban Tokaj felől három tehergépkocsi érkezett Nyíregyházára felfegyverzett diákokkal és fiatal, bányászruhás munkásokkal, kezükben nemzeti színű zászlókkal. Miután a miskolci gépkocsik a Rákóczi úton át a Búza teret érintve befutottak a megyei tanács elé, a gépkocsin lévő miskolciak egy rögtönzött gyűlést tartottak, s a jelenlévőket arra biztatták, hogy velük együtt menjenek fel a tér északi oldalán lévő irodaház tetejére és szereljék le a tetején lévő vörös csillagot. Ennek ledöntésével a tetőre felkapaszkodók első próbálkozásra nem boldogultak, ezért az épület előtt álldogáló embereket is segítségül hívták. Közöttük volt Budai András segédmunkás is, aki nemcsak a bámészkodók közzé állt, hanem fel is ment az épület tetejére és segédkezett a csillag leszerelésében, amit végül sikerült a mélybe dobniuk. Ezt követően a fent lévők lekiabálták, hogy vigyen fel valaki egy nemzeti színű zászlót – ekkor lépett a színre Tomasovszky András, aki önvallomásában az alábbi módon emlékezett vissza:

„Nem tudva és nem számolva a következményekkel, láttam, hogy az első emeleti erkélyen van egy szép nagy nemzeti színű lobogó, felvittem a tetőre, ahol kb. vagy 20-25 fő lehetett jelen, köztük visszaemlékezve az arcára, Kabai Dezső, Budai és egy Budapestre való fiatalember is ott volt, a többiek mind inkább fiatal gyerekek vagy főiskolások lehettek.”

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Forradalom, Nyíregyháza, Holmár Zoltán, Szentmártoni Sándor, Tomasovszky András, Magyar Dolgozók Pártja, ÁVH, Végh György, Korona Szálló, Szilágyi László, irodaház, Kossuth Lajos Gimnázium, Kozák lovas, Kállay Gyűjtemény
Forradalom lett belőle: a villamosról is eltávolították a ,,Világ proletárjai egyesüljetek!" feliratot
Fotó: Levéltári archívum

Kezdetét vette a forradalom

Fél tizenkettő lehetett, amikor Tomasovszky András lejött az irodaház tetejéről, és Beloiannisz téri kisállomás épületénél csatlakozott Szilágyi Lászlóhoz és Szentmártoni Sándorhoz, akikkel megbeszélték, hogy nem engedik szétszéledni a tömeget és egy felvonulást szerveznek. Ettől kezdve az indulatokat már nem lehetett féken tartani, s kezdetét vette az 1956-os forradalom Nyíregyházán. A Kossuth Lajos Gimnázium felé igyekvő tüntetők először Kossuth-nótákat énekeltek, majd a Luther-ház elé érve el kezdték skandálni a „Mars ki, ruszki!”, valamint „Aki magyar, velünk tart!” jelszavakat. Később a tömeg a „kossuthos” diákokkal – köztük Dandos Gyulával (1938-1957) kiegészülve 12 óra körül egy csörlős kocsi segítségével ledöntötték az 1945-ben felállított Kozák lovas szobrát is, amelynek megmaradt feje napjainkban a Kállay Gyűjtemény várostörténeti kiállításában látható.

Dr. Holmár Zoltán

történész-muzeológus

Dr. Holmár Zoltán írásai portálunkon:

  1. https://www.szon.hu/helyi-kozelet/2025/10/keszult-vajon-fenykep-az-aradi-vertanukrol
  2.  https://www.szon.hu/helyi-kozelet/2025/09/pakozdi-csata-mi-tortent-a-pakozdi-csata-foszereploivel
  3.  https://www.szon.hu/helyi-kozelet/2025/07/a-katonazenekar-huzta-mig-peregtek-a-kepkockak


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu