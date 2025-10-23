Forradalom lett belőle, pedig csak fizetésnapnak indult. Reggel még senki sem gondolta, hogy Nyíregyházán is kitör a forradalom. Az 1956-os forradalom Nyíregyházán a fővárosi eseményekhez képest háromnapos késéssel, október 26-án kezdődött el. A budapesti megmozdulásokat követően a nyíregyházi középiskolák diákjai is elhatározták, hogy tüntetést szerveznek a megyeszékhely különböző pontjain, s bár a helyi pártvezetés megpróbálta őket lebeszélni ezekről, a folyamatot ekkor már nem lehetett megfékezni.

Forradalom lett belőle: Nyíregyházán az irodaházról lehullt az ötágú vörös csillag

Fotó: levéltár

Forradalom lett belőle: az első megmozdulások

Vármegyénkben azonban nem Nyíregyháza volt az első helyszín, ahol érezni lehetett a forradalom szelét. Mátészalkán az első felvonulás már október 24-én megtörtént – ekkor a vasutasok azt követelték a kiegészítő parancsnokság dolgozóitól, hogy az épületről és a sapkájukról is vegyék le a címert. Kisvárdán szintén október 24-én este a diákok már tömegtüntetést szerveztek, míg másnap leverték a főtéren álló emlékműről a Rákosi-címert, majd az egész városban igyekeztek eltüntetni az elnyomó hatalomra emlékeztető jelképeket. A Vulkán Vasöntődében is leverték a vörös csillagot.

Elindultak felvenni a bérüket

Nyíregyházán 1956. október 26-án, pénteken fizetésnap volt a vállalatoknál. Ezen a napon Szentmártoni Sándor (1927-2001) a 6. számú Mélyépítő Vállalat egyik részlegvezetője és munkatársa, Tomasovszky András (1923-1958) a vállalat villanyszerelője Nyíregyházára érkezett a mátészalkai, illetve a fehérgyarmati építkezésekről, hogy felvegyék a bérüket. Délelőtt fél 10 lehetett, amikor Tomasovszky a Széchenyi utcai villamosmegállónál találkozott Szentmártonival, ahonnan együtt indultak tovább gyalog a városközpont felé, ahová özönleni kezdett a tömeg. Menet közben látták, ahogy a megyei pártbizottság munkatársai a Sztálin tér 21. (ma Benczúr tér 21.) alatt lévő székházukról éppen akkor szerelik le a vörös csillagot. Ezzel párhuzamosan a Magyar Dolgozók Pártja megyei titkára, Varga Sándor tanácsolta Végh György ÁVH-őrnagynak, a rendőrkapitányság megbízott vezetőjének, hogy kövessék a pártbizottság példáját és szereljék le a rendőrség épületének tetejéről is a vörös csillagot, hogy ezzel is elejét vegyék az esetleges atrocitásoknak.