Forradalom lett belőle, pedig csak fizetésnapnak indult
Reggel még senki sem gondolta. Forradalom lett belőle, összefogtak a munkások, a diákok, az értelmiségiek.
Forradalom lett belőle: megszabadultak a gyűlölt jelképektől a változást akaró emberek
Fotó: Levéltári archívum
Forradalom lett belőle, pedig csak fizetésnapnak indult. Reggel még senki sem gondolta, hogy Nyíregyházán is kitör a forradalom. Az 1956-os forradalom Nyíregyházán a fővárosi eseményekhez képest háromnapos késéssel, október 26-án kezdődött el. A budapesti megmozdulásokat követően a nyíregyházi középiskolák diákjai is elhatározták, hogy tüntetést szerveznek a megyeszékhely különböző pontjain, s bár a helyi pártvezetés megpróbálta őket lebeszélni ezekről, a folyamatot ekkor már nem lehetett megfékezni.
Forradalom lett belőle: az első megmozdulások
Vármegyénkben azonban nem Nyíregyháza volt az első helyszín, ahol érezni lehetett a forradalom szelét. Mátészalkán az első felvonulás már október 24-én megtörtént – ekkor a vasutasok azt követelték a kiegészítő parancsnokság dolgozóitól, hogy az épületről és a sapkájukról is vegyék le a címert. Kisvárdán szintén október 24-én este a diákok már tömegtüntetést szerveztek, míg másnap leverték a főtéren álló emlékműről a Rákosi-címert, majd az egész városban igyekeztek eltüntetni az elnyomó hatalomra emlékeztető jelképeket. A Vulkán Vasöntődében is leverték a vörös csillagot.
Elindultak felvenni a bérüket
Nyíregyházán 1956. október 26-án, pénteken fizetésnap volt a vállalatoknál. Ezen a napon Szentmártoni Sándor (1927-2001) a 6. számú Mélyépítő Vállalat egyik részlegvezetője és munkatársa, Tomasovszky András (1923-1958) a vállalat villanyszerelője Nyíregyházára érkezett a mátészalkai, illetve a fehérgyarmati építkezésekről, hogy felvegyék a bérüket. Délelőtt fél 10 lehetett, amikor Tomasovszky a Széchenyi utcai villamosmegállónál találkozott Szentmártonival, ahonnan együtt indultak tovább gyalog a városközpont felé, ahová özönleni kezdett a tömeg. Menet közben látták, ahogy a megyei pártbizottság munkatársai a Sztálin tér 21. (ma Benczúr tér 21.) alatt lévő székházukról éppen akkor szerelik le a vörös csillagot. Ezzel párhuzamosan a Magyar Dolgozók Pártja megyei titkára, Varga Sándor tanácsolta Végh György ÁVH-őrnagynak, a rendőrkapitányság megbízott vezetőjének, hogy kövessék a pártbizottság példáját és szereljék le a rendőrség épületének tetejéről is a vörös csillagot, hogy ezzel is elejét vegyék az esetleges atrocitásoknak.
Bort ittak, kávéztak
Miután Tomasovszky és Szentmártoni a Kossuth térre értek, észrevették a kéményseprőket, amint a Korona Szálló épületében működő József Attila Kultúrház tetejéről ledobják a kisméretű vörös csillag utolsó darabjait. Az ottani étteremből ezzel egyidőben repült ki egy Sztálin szobor, ami a kövezetre hullva darabokra tört. Ezt követően betértek a Beloiannisz térre (ma Hősök tere) néző Vesszős étterembe egy-egy pohár bort meginni, amelynek ablakán át azt is láthatták, hogy a tüntetők az 1954-ben átadott irodaház előtt nagy tömegben gyülekeznek, ezért nem sokkal később kijöttek az étteremből és a bámészkodók közé vegyültek. Itt találkoztak Szilágyi Lászlóval (1924-1958), a Villanyszerelő Vállalat tervelőadójával, aki aznap délelőtt hivatalos ügyeit jött intézni a megyei tanácsnál, majd 10 óra körül a munkahelyére igyekezett, ami nem messze volt a Kossuth tértől. Útközben betért munkatársaival a Takarékpalota földszintjén lévő 1. számú Csemege boltba, hogy megigya a délelőtti kávéját. A hozzájuk csatlakozó Szűcs Sándor, a megyei tanács kereskedelmi osztályának dolgozója hívta őket az utcára megnézni, mi is történik a Beloiannisz téren. Szilágyi László ekkor vette észre Szentmártoni Sándort, majd attól fogva együtt figyelték a fejleményeket. Tomasovszky és Szilágyi is ismerték egymást, ugyanis Tomasovszky korábban szintén a Villanyszerelő Vállalatnál dolgozott.
Az irodaház vörös csillaga is lehullott
A délelőtti órákban Tokaj felől három tehergépkocsi érkezett Nyíregyházára felfegyverzett diákokkal és fiatal, bányászruhás munkásokkal, kezükben nemzeti színű zászlókkal. Miután a miskolci gépkocsik a Rákóczi úton át a Búza teret érintve befutottak a megyei tanács elé, a gépkocsin lévő miskolciak egy rögtönzött gyűlést tartottak, s a jelenlévőket arra biztatták, hogy velük együtt menjenek fel a tér északi oldalán lévő irodaház tetejére és szereljék le a tetején lévő vörös csillagot. Ennek ledöntésével a tetőre felkapaszkodók első próbálkozásra nem boldogultak, ezért az épület előtt álldogáló embereket is segítségül hívták. Közöttük volt Budai András segédmunkás is, aki nemcsak a bámészkodók közzé állt, hanem fel is ment az épület tetejére és segédkezett a csillag leszerelésében, amit végül sikerült a mélybe dobniuk. Ezt követően a fent lévők lekiabálták, hogy vigyen fel valaki egy nemzeti színű zászlót – ekkor lépett a színre Tomasovszky András, aki önvallomásában az alábbi módon emlékezett vissza:
„Nem tudva és nem számolva a következményekkel, láttam, hogy az első emeleti erkélyen van egy szép nagy nemzeti színű lobogó, felvittem a tetőre, ahol kb. vagy 20-25 fő lehetett jelen, köztük visszaemlékezve az arcára, Kabai Dezső, Budai és egy Budapestre való fiatalember is ott volt, a többiek mind inkább fiatal gyerekek vagy főiskolások lehettek.”
Kezdetét vette a forradalom
Fél tizenkettő lehetett, amikor Tomasovszky András lejött az irodaház tetejéről, és Beloiannisz téri kisállomás épületénél csatlakozott Szilágyi Lászlóhoz és Szentmártoni Sándorhoz, akikkel megbeszélték, hogy nem engedik szétszéledni a tömeget és egy felvonulást szerveznek. Ettől kezdve az indulatokat már nem lehetett féken tartani, s kezdetét vette az 1956-os forradalom Nyíregyházán. A Kossuth Lajos Gimnázium felé igyekvő tüntetők először Kossuth-nótákat énekeltek, majd a Luther-ház elé érve el kezdték skandálni a „Mars ki, ruszki!”, valamint „Aki magyar, velünk tart!” jelszavakat. Később a tömeg a „kossuthos” diákokkal – köztük Dandos Gyulával (1938-1957) kiegészülve 12 óra körül egy csörlős kocsi segítségével ledöntötték az 1945-ben felállított Kozák lovas szobrát is, amelynek megmaradt feje napjainkban a Kállay Gyűjtemény várostörténeti kiállításában látható.
Dr. Holmár Zoltán
történész-muzeológus
