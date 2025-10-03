1 órája
Roliékért szorít az egész vármegye, nagy dologra készülnek a Nemzeti Vágtán
Tizennyolcadik alkalommal rendezik meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyét. Szilvásvárad ad otthont a Nemzeti Vágta programsorozatának. Forrás Dallam nyergében a nyíregyházi Garai Rolanddal indul el.
Véget ért a visszaszámlálás és lassan ismét ott toporoghatnak a rajtnál a lovak: pénteken kezdődik a háromnapossá bővült 18. Nemzeti Vágta Szilvásváradon. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyének futamait (amelyen több mint 100 lovas indul ebben az esztendőben) a csodálatos Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban rendezik meg. A nyíregyházi Garai Roland Forrás Dallam nyergében Pencet képviseli.
Forrás Dallam egy 7 éves kisbéri pej kanca
A nyitónapon, október 3-án tartják a Nemzetközi Rendőr Lovasversenyt, ahol szimultán gyorsasági és ügyességi verseny, lövészet, tűz- és hordóugratás során is összemérik ügyességüket a hazai és nemzetközi indulók.
Szombaton látható a 14-17 évesek részvételével a Kishuszár Vágta, majd a 10-13 évesek küzdenek a győzelemért a Huszárgyerek Vágta előfutamaiban, de aznap tartják a felnőttekkel a Nemzeti Vágta előfutamait is.
A Fogatvágtát, a Kocsitoló verseny előfutamait, a Győri Ördöglovasok produkcióját, valamint a méneshajtást szintén a Nemzeti Vágta második napján rendezik meg. Vasárnap 9 óra 30 perctől tartják a Kishuszár és a Nemzeti Vágta középfutamait, az új versenyszám, a Hagyományőrző huszárverseny előfutamait, valamint a Vágtass, ugorj, hajts! díjugrató és kocsi páros versenyt is.
Szintén a Nemzeti Vágta harmadik napján tart bemutatót a HaZám Lovasudvar, a Gömöri Lovas Egyesület, a pónilovas gyerekhuszárok, a Helvéciai Lovasbetyárok és a Győri Ördöglovasok is, ezen kívül az érdeklődőket 1848-49-es csatajelenet bemutató és történelmi lovasfelvonulás is várja.
Október 5-én, vasárnap tizennégy órakor kezdődnek a döntők: a Kocsitoló verseny, a Huszárgyerek Vágta, a Nemzetközi Rendőr Lovasverseny, a Fogatvágta, a Hagyományőrző huszárverseny és a Kishuszár Vágta fináléja, amelyek 16 óra 40 percig tartanak.
A Nemzeti Vágta döntője 16 óra 50 perckor veszi kezdetét, a műsort a méneshajtás zárják.
A lovasünnep mindhárom napjának eseményei élőben követhetők a Médiaklikk és az M4sport.hu oldalán, a döntő futamokat pedig vasárnap 15 órától élőben közvetíti a Duna csatorna. A nézőket a csatorna műsorvezetői, Rátonyi Kriszta és Fodor Imre várják.
A nyíregyházi Garai Richárd az első négy Vágta kivételével mindegyiken részt vett, ezúttal viszont kihagyja a rangos rendezvényt:
– Nyíregyháza, Újfehértó és Ajak színeiben vettem részt, úgy érzem, most tennem kell egy lépést hátra. Most a lovaimmal a díjugratásra összpontosítok – mondta Richárd, akinek a testvére, Roland ugyanakkor starthoz áll Szilvásváradon, mégpedig Penc színeiben:
– Az 1500 lelkes település Váctól mintegy 9 kilométerre keletre fekszik, a Cserhát hegység déli lábainál, közel a Naszályhoz. Kádár Ferenc polgármester kért fel, hogy képviseljük őket. Csikóként vettük a kisbéri pej kancát, Forrás Dallam most 7 éves. Én neveltem, belovagoltam, nagyon egymáshoz nőttünk, megvan a harmónia közöttünk. A Borsodi Vágtán sikerült kiharcolnunk a továbbjutást. Erős ellenfeleket kaptunk a Nemzeti Vágta elődöntőjében, de bizakodóak vagyunk, reménykedünk a jó szereplésben – reagált érdeklődésünkre a nyíregyházi zsoké, Garai Roland.
