Mai évfordulók
2 órája

Förtelmes, amit egy audis művelt a nővel Nyíregyházán – fotók is készültek!

Címkék#audis#autó#hölgy

Megy a vita – van, aki inkább a nőt hibáztatja. A Nyíregyen Hallottam csoportban egymást érik a kommentek a poszt alatt!

Nagy Zoltán


Útban az Audi...

Forrás: Nyíregyen Hallottam

„Kedves Audi-tulajdonos! Mégis hogyan gondoltad, hogy fogok kiállni? – írta a hölgy. – Meg a mellettem lévő autó? Dudáltam többször is! Egyszerűen nem értem, mégis hogy gondoltad ezt! Csak mert neked Audid van? Mások miattad késnek el a munkából! Gratulálni tudok, biztos nyerted a jogsid, te észkombájn!”

Elrontotta a reggelét egy Audi...
Forrás: Nyíregyen Hallottam

Tényleg kikerülhetetlen volt az Audi?

Akadt azonban olyan is, aki a hölgyet kritizálta: „Kedves posztoló, ha itt nem fér ki bármelyik autó, akkor kérlek, add vissza a vezetői engedélyed!” – írta egy kommentelő.

A hölgy így reagált: „A képről valóban úgy tűnik, de sajnos nem fért volna ki, a mellettem álló autó miatt.”

Más viszont igyekezett mindkét fél védelmében nyilatkozni: „Nem akarom védeni, mert tényleg paraszt módon állt meg. De szerintem rövidebb idő alatt ki lehetett volna onnan állni, mint amennyi időt a poszt megírása igénybe vett. Max tényleg centizgetni kellett volna.”

 

