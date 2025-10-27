1 órája
Förtelmes, amit egy audis művelt a nővel Nyíregyházán – fotók is készültek!
Megy a vita – van, aki inkább a nőt hibáztatja. A Nyíregyen Hallottam csoportban egymást érik a kommentek a poszt alatt!
Útban az Audi...
Forrás: Nyíregyen Hallottam
„Kedves Audi-tulajdonos! Mégis hogyan gondoltad, hogy fogok kiállni? – írta a hölgy. – Meg a mellettem lévő autó? Dudáltam többször is! Egyszerűen nem értem, mégis hogy gondoltad ezt! Csak mert neked Audid van? Mások miattad késnek el a munkából! Gratulálni tudok, biztos nyerted a jogsid, te észkombájn!”
Tényleg kikerülhetetlen volt az Audi?
Akadt azonban olyan is, aki a hölgyet kritizálta: „Kedves posztoló, ha itt nem fér ki bármelyik autó, akkor kérlek, add vissza a vezetői engedélyed!” – írta egy kommentelő.
A hölgy így reagált: „A képről valóban úgy tűnik, de sajnos nem fért volna ki, a mellettem álló autó miatt.”
Más viszont igyekezett mindkét fél védelmében nyilatkozni: „Nem akarom védeni, mert tényleg paraszt módon állt meg. De szerintem rövidebb idő alatt ki lehetett volna onnan állni, mint amennyi időt a poszt megírása igénybe vett. Max tényleg centizgetni kellett volna.”