Förtelmes, amit egy audis művelt a nővel Nyíregyházán – fotók is készültek!

„Kedves Audi-tulajdonos! Mégis hogyan gondoltad, hogy fogok kiállni? – írta a hölgy. – Meg a mellettem lévő autó? Dudáltam többször is! Egyszerűen nem értem, mégis hogy gondoltad ezt! Csak mert neked Audid van? Mások miattad késnek el a munkából! Gratulálni tudok, biztos nyerted a jogsid, te észkombájn!”

Elrontotta a reggelét egy Audi...

Forrás: Nyíregyen Hallottam

Tényleg kikerülhetetlen volt az Audi?

Akadt azonban olyan is, aki a hölgyet kritizálta: „Kedves posztoló, ha itt nem fér ki bármelyik autó, akkor kérlek, add vissza a vezetői engedélyed!” – írta egy kommentelő.

A hölgy így reagált: „A képről valóban úgy tűnik, de sajnos nem fért volna ki, a mellettem álló autó miatt.”

Más viszont igyekezett mindkét fél védelmében nyilatkozni: „Nem akarom védeni, mert tényleg paraszt módon állt meg. De szerintem rövidebb idő alatt ki lehetett volna onnan állni, mint amennyi időt a poszt megírása igénybe vett. Max tényleg centizgetni kellett volna.”