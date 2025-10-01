október 1., szerda

Tetszetős környezet

Címkék#Gégényben#Zakor Ildikó#várjobbágy

Érdemes felkeresni a települést. Gégény az évszakhoz illő köntösbe öltözött.

L. Tóth Lajos
Le a kalappal! Gégény őszi gúnyát öltött (fotókkal)

„Itt van az ősz, itt van újra, S szép, mint mindig, énnekem….” – Gégényben is beköszöntött az ősz, településünk is őszi gúnyát öltött – írta a közösségi oldalán Zakor Ildikó, Gégény polgármestere.

Gégény ősz Zakor Ildikó
Gégény őszi jelmezben Fotó: Zakor Ildikó közösségi oldala

Gégény: kreatív ötletek, szép kivitelezés  

„Köszönöm Valéria Lukács közösségszervezőnek és Csüllög Istvánnak a településünkhöz illő tematikát, a folyton megújuló kreatív ötleteket és a kivitelezést. Köszönöm a lakosságnak, hogy a díszítéshez az eszközöket rendelkezésünkre bocsátották” – zárta a bejegyzését Zakor Ildikó. Aki nem hiszi, járjon utána, mi addig is mutatjuk, hogy milyen az őszi Gégény...

Gégény őszi köntösben

Fotók: Zakor Ildikó közösségi oldala

Szemet gyönyörködtető a látvány Fotó: Zakor Ildikó közösségi oldala

Neve ismeretlen eredetű, talán a Gégény személynévből való, ez pedig a gége köznév-ny kicsinyítőképzős származéka lehet.
Egy 1406-ban kelt oklevélbe foglalt adománylevél szerint IV. László a Gégényben lakó Mikust, Jánost és Herceg fia Bácsot szabolcsi várjobbágyai közül kiemelve nemesekké tette, Belgégény és Külgégény birtokokat adományozva nekik.

 

 

