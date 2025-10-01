Le a kalappal! Gégény őszi gúnyát öltött (fotókkal)

„Itt van az ősz, itt van újra, S szép, mint mindig, énnekem….” – Gégényben is beköszöntött az ősz, településünk is őszi gúnyát öltött – írta a közösségi oldalán Zakor Ildikó, Gégény polgármestere.

Gégény őszi jelmezben Fotó: Zakor Ildikó közösségi oldala

Gégény: kreatív ötletek, szép kivitelezés

„Köszönöm Valéria Lukács közösségszervezőnek és Csüllög Istvánnak a településünkhöz illő tematikát, a folyton megújuló kreatív ötleteket és a kivitelezést. Köszönöm a lakosságnak, hogy a díszítéshez az eszközöket rendelkezésünkre bocsátották” – zárta a bejegyzését Zakor Ildikó. Aki nem hiszi, járjon utána, mi addig is mutatjuk, hogy milyen az őszi Gégény...