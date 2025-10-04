12 perce
A nyíregyházi találkozón a gyorsírás világbajnoka is részt vett
Több jubileumot is ünnepeltek az eseményen. Pontosan 100 éve alakult meg a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövegsége.
A napokban a Nyíregyházi Egyetemen ügyviteli szakmai találkozót rendezett a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége. A rendezvény fókuszában a gyors- és gépírás/ügyvitel szakos tanárképzés indulásának 50., a titkárságvezető felsőfokú szakképzés indulásának 25., s a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövegsége megalakulásának 100. évfordulójának megünneplése állt.
A legjobb gépírók és gyorsírók találkoztak Nyíregyházán
A szakmai találkozó kiemelkedő sikerrel zárult, a rendezvényen részt vett mások mellett Tukacsné dr. Károlyi Margit főiskolai tanár, nyelvész, az egyetem volt rektorhelyettese; dr. Minya Károly, a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének intézetigazgatója; a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda alapító tagja, valamint Szabó Attila, a Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium igazgatója is.
A rendezvényen megválasztották a MAGYOSZ elnökévé választották Jakabné dr. Zubály Annát, elnökségi tag lett Árvayné Dani Judit, Berencsiné Palcsák Bernadett, Dobos Anita, Székely Katalin, az elnökségi póttag pedig Gál Gabriella – a megbízatásuk 4 évre szól.
A szakmai rendezvény keretében Selmecbányára látogatott a szövetség egy csoportja, ahol megkoszorúzták „A magyar gyorsírás apostolának” nevezett Markovits Iván emléktábláját. A találkozóról Berencsiné Palcsák Bernadett, a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetségének elnökségi tagja, mesterfokú gépíró, Magyarország örökös gyorsírás és gépírás bajnoka tájékoztatta portálunkat.
A rendezvényen az alábbi előadások hangzottak el
- Emlékezés a tanárképzés indulására, körülményeire, a főiskolai/egyetemi képzés formáira: Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet, a gyors- és gépírás/ügyviteltanári szak egykori oktatója
- A MAGYOSZ elmúlt 100 éve, jelenlegi működése: Jakabné dr. Zubály Anna, a MAGYOSZ elnöke
- Az ügyviteli szakmai képzés jelene – az ügyviteltanárok feladata a jelenlegi képzési rendszerben: Egriné Ambrus Andrea, a székesfehérvári Hunyadi Mátyás Technikum tanára
- Az Országgyűlés Gyorsíró Irodájának működése – mint a legmagasabb fokú gyorsírás alkalmazásának színhelye: Dani Judit, a Gyorsíróiroda korábbi vezetője, valamint Vicai Erika, a Gyorsíróiroda munkatársa, a gyorsírás világbajnoka
- Hazai szakmai versenyek a MAGYOSZ szervezésében: Kollárikné Terjéki Krisztina, a MAGYOSZ-versenyek felelős szervezője
- Nemzetközi szervezetünk: az INTERSTENO; nemzetközi szakmai versenyeredményeink; a 2026-os kongresszus és világbajnokság helyszíne: Berencsiné Palcsák Bernadett, a MAGYOSZ elnökségi tagja