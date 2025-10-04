A nyíregyházi találkozón a gyorsírás világbajnoka is részt vett

A napokban a Nyíregyházi Egyetemen ügyviteli szakmai találkozót rendezett a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége. A rendezvény fókuszában a gyors- és gépírás/ügyvitel szakos tanárképzés indulásának 50., a titkárságvezető felsőfokú szakképzés indulásának 25., s a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövegsége megalakulásának 100. évfordulójának megünneplése állt.

Szakmai találkozó az egyetemen: több jubileumot is ünnepelt a gépírók és gyorsírók szövetsége

Fotó: MAGYOSZ

A legjobb gépírók és gyorsírók találkoztak Nyíregyházán

A szakmai találkozó kiemelkedő sikerrel zárult, a rendezvényen részt vett mások mellett Tukacsné dr. Károlyi Margit főiskolai tanár, nyelvész, az egyetem volt rektorhelyettese; dr. Minya Károly, a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének intézetigazgatója; a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda alapító tagja, valamint Szabó Attila, a Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium igazgatója is.

A rendezvényen megválasztották a MAGYOSZ elnökévé választották Jakabné dr. Zubály Annát, elnökségi tag lett Árvayné Dani Judit, Berencsiné Palcsák Bernadett, Dobos Anita, Székely Katalin, az elnökségi póttag pedig Gál Gabriella – a megbízatásuk 4 évre szól.

A szakmai rendezvény keretében Selmecbányára látogatott a szövetség egy csoportja, ahol megkoszorúzták „A magyar gyorsírás apostolának” nevezett Markovits Iván emléktábláját. A találkozóról Berencsiné Palcsák Bernadett, a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetségének elnökségi tagja, mesterfokú gépíró, Magyarország örökös gyorsírás és gépírás bajnoka tájékoztatta portálunkat.

A rendezvényen az alábbi előadások hangzottak el