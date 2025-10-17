„A 60 az új 50” – az időskor ma már nem a visszavonulásról szól

– Óriási változáson ment keresztül és egyre szerteágazóbbá vált mára a gerontológia tudománya. Ma már nem csak arról folyik a diskurzus, hogyan gondoskodjunk az időseinkről, milyen egészségügyi és szociális ellátást nyújtsunk számukra, hanem arról is, hogyan tekinthet rájuk a társadalom erőforrásként. S ez egy teljesen másfajta szemléletet jelent a tudományos gondolkodásban, mert értékként fordulunk az idősek felé. A 60 pluszos generációra úgy tekintünk, mint akiknek a tudásuk, az életszemléletük elengedhetetlen ahhoz, hogy a világ működjön – mondta el dr. habil Móré Marianna, a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karának dékánja a Gerontológiai napok nemzetközi konferencián, melynek a nyíregyházi kar ad otthont az idén is.

Gerontológia, az idősödés tudománya Fotók: DE Egészségtudományi Kar közösségi oldala

Az október 15. és 17. között tartó programsorozat immár a 18. találkozó a karon, ahol az öregedés tudománya területén hangzanak el előadások: a három nap alatt 6 plenáris-, 15 szekcióban 84 előadás gazdagítja a jelenlévők tudástárát, ugyanis a szakmabelieknek a konferencián való részvétel akkreditált pontokkal is jár. Dr. habil Móré Marianna visszatekintett és elmondta: a Gerontológiai Tanszék létrejöttével 2008-ban került az idősödéssel foglalkozó tudományterület a kar homlokterébe, s az évek előrehaladtával egyre szélesedett a tudományos munka ezen a területen.

– Újra kell gondolnunk, hogy mit jelent idősnek lenni. Van egy új mondás, talán sokan hallották már, hogy a 60 az új 50, a 70 az új 60, és ez bizony egyértelműen összekapcsolódik az egészségi állapottal is. Az a környezet, amiben élünk, ahogyan tudunk élni, lehetővé teszi az idősebb generáció számára is, hogy jobb fizikai és mentális állapotban legyenek, minél tovább megőrizzék kulcsképességeiket és hasznosnak érezzék magukat időskorban is

– tette hozzá a dékán. Majd visszatért az idei konferencia küldetésére: – Szeretnénk most is az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók számára olyan, a hétköznapi életre lefordítható tudományos ismereteket nyújtani, amelyekről úgy gondoljuk, hogy hasznára válik azoknak, akikkel ők foglalkoznak. Az idei találkozó nyitányaként egy szakmai kérdéseket taglaló könyv bemutatóját tartottuk meg, illetve egy mini filmfesztivált rendeztünk, melyre a hallgatók készítettek el idős emberekkel életút-filmeket. A konferenciát pénteken egész napos angol nyelvű program zárja, külföldi előadókkal.