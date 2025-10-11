2 órája
Luxus és fényűzés Nyíregyházán, nem is gondolnád, hogyan élnek a kertvárosi gigavillákban – fotókkal
Nyíregyházán is akadnak házak, amik inkább palotának tűnnek, mint családi otthonnak. A gigaméretű ingatlanok minden luxust megadnak – csak épp nem mindenkinek van rá szükségük.
A több száz nyíregyházi eladó ingatlan között igazi nagyhalakra is rábukkanhatunk. Gigaméretű ingatlanokra. Mit tud nyújtani egy ilyen lakás? Milyen extrákat építenek bele? Hogyan szolgálja tulajdonosa kényelmét? Mind-mind elgondolkodtató kérdés, amit feltettünk olvasóinknak is, s persze az anyagiakról sem feledkeztünk meg, hiszen egy 300-400 négyzetméteres ingatlanért több száz milliót kérnek el a vármegyeszékhelyen.
Gigaméretű ingatlanok Nyíregyházán?
– Az élettér az egyik legfontosabb szempont a lakás- vagy házvásárlásnál, hiszen meghatározza, mennyire tudunk kényelmesen, harmonikusan élni az új otthonunkban. Azonban ahány ember, annyiféle igény merül fel. Van, aki jól érzi magát a 40 négyzetméteres kis kuckójában, és van akinek a lakásában ennek a háromszorosa csak a nappalija – kezdte a témában Ugrai Roland, az Otthon Centrum nyíregyházi irodavezetője. Hozzátette, a 300 négyzetméteres vagy afeletti ingatlanok Nyíregyházán felsőkategóriásnak számítanak, így nem nagyon sok van belőlük a hirdetési felületeken, illetve nem sokan keresik a hatalmas alapterületű otthonokat, csak egy bizonyos réteg.
– Vállalkozók, csúcsvezetők, cégtulajdonosok a vevői a gigaméretű ingatlanoknak, általában. Ma már nem élnek együtt a generációk, akik ki tudnának használni 300-400 négyzetméteres házakat, az ilyen és ezek feletti ingatlanokat saját részre építtetnek leginkább, nem pedig eladásra
– fűzte hozzá az értékesítő.
Utánanéztünk, mi számít egészséges élettérnek, és azt kell mondani, nem csupán a terek nagysága, hanem a funkcionalitása is számít.
- Az, hogy a terek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, mennyire praktikus az elrendezése a helyiségeknek.
- A természetes fény, a szellőzés, a tájolás és a lakás belső tagolása mind hozzájárulnak a jó közérzethez.
- A közösségi és a magánterek egyensúlya is fontos, hogy legyen hely a családnak a közös beszélgetésre, étkezésre, a gyerekeknek a játékra. Ugyanakkor mindenkinek meglegyen a személyes zónája is.
- Összességében tehát az egészséges élettér nemcsak arról szól, mekkora egy lakás, hanem arról is, mennyire támogatja az otthonunk az életmódunkat, a jóllétünket.
Ugrai Roland azzal folytatta: – A gigaméretű otthonok legtöbbször nem a praktikumot szolgálják, hanem státuszszimbólumok, az egyén társadalmi rangját, presztízsét hordozzák magukban. Nem az átlagember lakik bennük, hiszen amikor lakást vásárol valaki rendszerint felméri annak fenntartási költségeit is, s bizony egy hatalmas lakást fűteni, karbantartani többször annyiba kerül, mint egy átlagos méretű otthont. Nyíregyházán a legkeresettebb családi házak még mindig a 80-100 négyzetméter közöttiek, lakásoknál pedig kifejezetten a kicsiket a 40-60 négyzetméteres ingatlanokat keresik.
Egy kisebb falu árát kérik el Nyíregyháza legdrágább telkéért, a lottónyeremény sem lenne elég rá
Megfizethető boldogság?
Most pedig nézzük az árakat! – Az exkluzív méretű ingatlanok — pl. 300-400 m² körül — ára Nyíregyházán több tényezőtől is függ: elhelyezkedés, állapot, felszereltség, telekméret, extrák, energetikai besorolás stb. Ha egy 130 négyzetméteres luxusház Nyíregyházán 150 millió forint körül van, akkor egy 300 négyzetméteres felsőkategóriás ingatlan ára (medencével, szaunákkal, moziszobával) 300 millió forinttól indul. Szóval van, akinek ennyiért is "megfizethető a boldogság" – jegyezte meg az ingatlanos, aki ismételten hangsúlyozta, kevés gigaméretű felsőkategóriás otthon kerül a látóterükbe, de egyet megmutatott nekünk.
A családi ház 340 négyzetméter, Nyíregyháza északi kertvárosában található, napelemes, hőszivattyúval ellátott, kamerarendszerrel felszerelt. A földszint: 65 nm + 40 nm terasz itt található: a konyha, étkező, nappali, wc, pergolával fedett és színezett eltolható üvegfallal körbeépített terasz - külső konyhával, bútorzattal. Az emelet: 116 nm, itt 4 szoba,1 fürdő+wc ,1 zuhanyzó+wc, 1 különálló wc, 1 mosókonyha erkéllyel,1 gardrób, 1 szoba - terasszal épített. Ehhez tartozik egy 119 négyzetméteres pince: 2 garázs, lépcsőház az emeletre, gépház, wc ,konyhapult, biliárd és moziszoba.
Olvasóinktól is megkérdeztük, szerintük mekkora az ideális lakásméret, az egészséges élettér? Ha most költözne, mekkora lakásban érezné magát igazán otthon? Azt írta az egyik kommentelő:
Nem a ház/ lakás mérete határozná meg! Hanem a szeretet, melegség, összetartás. A béke, ami benne van
