Luxus és fényűzés Nyíregyházán, nem is gondolnád, hogyan élnek a kertvárosi gigavillákban – fotókkal

A több száz nyíregyházi eladó ingatlan között igazi nagyhalakra is rábukkanhatunk. Gigaméretű ingatlanokra. Mit tud nyújtani egy ilyen lakás? Milyen extrákat építenek bele? Hogyan szolgálja tulajdonosa kényelmét? Mind-mind elgondolkodtató kérdés, amit feltettünk olvasóinknak is, s persze az anyagiakról sem feledkeztünk meg, hiszen egy 300-400 négyzetméteres ingatlanért több száz milliót kérnek el a vármegyeszékhelyen.

Gigaméretű ingatlanok Nyíregyházán. Íme egy 340 négyzetméter alapterület, extrákkal, luxuskivitelben Fotó: ingatlan.com

Gigaméretű ingatlanok Nyíregyházán?

– Az élettér az egyik legfontosabb szempont a lakás- vagy házvásárlásnál, hiszen meghatározza, mennyire tudunk kényelmesen, harmonikusan élni az új otthonunkban. Azonban ahány ember, annyiféle igény merül fel. Van, aki jól érzi magát a 40 négyzetméteres kis kuckójában, és van akinek a lakásában ennek a háromszorosa csak a nappalija – kezdte a témában Ugrai Roland, az Otthon Centrum nyíregyházi irodavezetője. Hozzátette, a 300 négyzetméteres vagy afeletti ingatlanok Nyíregyházán felsőkategóriásnak számítanak, így nem nagyon sok van belőlük a hirdetési felületeken, illetve nem sokan keresik a hatalmas alapterületű otthonokat, csak egy bizonyos réteg.

– Vállalkozók, csúcsvezetők, cégtulajdonosok a vevői a gigaméretű ingatlanoknak, általában. Ma már nem élnek együtt a generációk, akik ki tudnának használni 300-400 négyzetméteres házakat, az ilyen és ezek feletti ingatlanokat saját részre építtetnek leginkább, nem pedig eladásra

– fűzte hozzá az értékesítő.

Utánanéztünk, mi számít egészséges élettérnek, és azt kell mondani, nem csupán a terek nagysága, hanem a funkcionalitása is számít. Az, hogy a terek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, mennyire praktikus az elrendezése a helyiségeknek.

A természetes fény, a szellőzés, a tájolás és a lakás belső tagolása mind hozzájárulnak a jó közérzethez.

A közösségi és a magánterek egyensúlya is fontos, hogy legyen hely a családnak a közös beszélgetésre, étkezésre, a gyerekeknek a játékra. Ugyanakkor mindenkinek meglegyen a személyes zónája is.

Összességében tehát az egészséges élettér nemcsak arról szól, mekkora egy lakás, hanem arról is, mennyire támogatja az otthonunk az életmódunkat, a jóllétünket.

Ugrai Roland azzal folytatta: – A gigaméretű otthonok legtöbbször nem a praktikumot szolgálják, hanem státuszszimbólumok, az egyén társadalmi rangját, presztízsét hordozzák magukban. Nem az átlagember lakik bennük, hiszen amikor lakást vásárol valaki rendszerint felméri annak fenntartási költségeit is, s bizony egy hatalmas lakást fűteni, karbantartani többször annyiba kerül, mint egy átlagos méretű otthont. Nyíregyházán a legkeresettebb családi házak még mindig a 80-100 négyzetméter közöttiek, lakásoknál pedig kifejezetten a kicsiket a 40-60 négyzetméteres ingatlanokat keresik.