Világűr a Kölcseyben

2 órája

Kapu nyílt a világűrre a Kölcseyben

Kapu Csilla nyitotta meg a különleges minikiállítást. A Világűr című tárlatot a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium zsibongójában lehet megnézni.

Szon.hu

A kölcseys diákok egy pályázat keretében festettek, rajzoltak a világűr, űrkutatás témában Farkas Zoltán pedagógus vezetésével. A Kölcsey gimnáziumban minden évben kiállítják a legötletesebb, legszebb kivitelezésű alkotásokat. 

A Kölcsey gimnázium diákjainak műveiből nyílt kiállítás
Fotó: az iskola

Kölcsey gimnázium kiállítása

A Világűr című kiállítás megnyitójára illusztris vendéget is hívtak. A nyíregyházi kutatóűrhajós, Kapu Tibor testvére, Kapu Csilla köszöntöte a diákokat, aki a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium diákja volt. 

Világűr kiállítás a Kölcseyben

Fotók: Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium

Kapu Csilla mesélt egy kicsit a gyerekeknek és a pedagógusoknak a testvéréhez kötődő élményeiről, az utazásokról. Csilla mindig jó szívvel tér vissza régi alma máterébe, és nosztalgiázott is az osztályuk tablójánál, valamint  mesélt saját sikeres karrierútjáról is. Előreláthatólag Kapu Csilla novemberben a pályaorientációs napon is a gimnázium vendége lesz.

 

 

