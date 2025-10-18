Kapu nyílt a világűrre a Kölcseyben

A kölcseys diákok egy pályázat keretében festettek, rajzoltak a világűr, űrkutatás témában Farkas Zoltán pedagógus vezetésével. A Kölcsey gimnáziumban minden évben kiállítják a legötletesebb, legszebb kivitelezésű alkotásokat.

A Kölcsey gimnázium diákjainak műveiből nyílt kiállítás

Fotó: az iskola

Kölcsey gimnázium kiállítása

A Világűr című kiállítás megnyitójára illusztris vendéget is hívtak. A nyíregyházi kutatóűrhajós, Kapu Tibor testvére, Kapu Csilla köszöntöte a diákokat, aki a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium diákja volt.