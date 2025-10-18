1 órája
Kapu nyílt a világűrre a Kölcseyben
Kapu Csilla nyitotta meg a különleges minikiállítást. A Világűr című tárlatot a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium zsibongójában lehet megnézni.
A kölcseys diákok egy pályázat keretében festettek, rajzoltak a világűr, űrkutatás témában Farkas Zoltán pedagógus vezetésével. A Kölcsey gimnáziumban minden évben kiállítják a legötletesebb, legszebb kivitelezésű alkotásokat.
Kölcsey gimnázium kiállítása
A Világűr című kiállítás megnyitójára illusztris vendéget is hívtak. A nyíregyházi kutatóűrhajós, Kapu Tibor testvére, Kapu Csilla köszöntöte a diákokat, aki a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium diákja volt.
Világűr kiállítás a KölcseybenFotók: Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium
Kapu Csilla mesélt egy kicsit a gyerekeknek és a pedagógusoknak a testvéréhez kötődő élményeiről, az utazásokról. Csilla mindig jó szívvel tér vissza régi alma máterébe, és nosztalgiázott is az osztályuk tablójánál, valamint mesélt saját sikeres karrierútjáról is. Előreláthatólag Kapu Csilla novemberben a pályaorientációs napon is a gimnázium vendége lesz.
