Görög táncház
36 perce
Hellász szívverése adja a zene és a tánc ritmusát Nyíregyházán
A nyíregyházi Vasutas Művelődési Házban vasárnap ismét görög táncház lesz
Fotó: Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat / Facebook
A nyíregyházi görög nemzetiségi önkormányzat ismét táncházba hívja a görög kultúra iránt érdeklődőket: október 5-én, vasárnap 17 órától a Vasutas Művelődési Házban csendülnek fel egyebek mellett a sirtosz és a kalamatianosz dallamai. A jó hangulatú, kötetlen, táncos délutánon-estén a részvétel ingyenes.
