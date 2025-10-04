október 4., szombat

Hellász szívverése adja a zene és a tánc ritmusát Nyíregyházán

Hellász szívverése adja a zene és a tánc ritmusát Nyíregyházán

A nyíregyházi Vasutas Művelődési Házban vasárnap ismét görög táncház lesz

Fotó: Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat / Facebook

A nyíregyházi görög nemzetiségi önkormányzat ismét táncházba hívja a görög kultúra iránt érdeklődőket: október 5-én, vasárnap 17 órától a Vasutas Művelődési Házban csendülnek fel egyebek mellett a sirtosz és a kalamatianosz dallamai. A jó hangulatú, kötetlen, táncos délutánon-estén a részvétel ingyenes.

 

