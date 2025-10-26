október 26., vasárnap

Táncház

32 perce

Görög táncház: Hellász szívverésére táncolhatnak

A baráti hangulat és a tánc öröme összeköti a közösséget.

Görög táncház: Hellász szívverésére táncolhatnak

Ezúttal is a Vasutas Művelődési Ház ad otthon a görög táncháznak

Fotó: Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat / Facebook

A Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat ismét megrendezi a nagy sikerű görög táncházat a Vasutas Művelődési Házban – olvasható a szervezők közösségi oldalán.

Mint írták, október 26-án, vasárnap 17 órától egy igazán jó hangulatú estére várják az érdeklődőket, ahol a görög dallamok és a tánc öröme köti össze a közösséget. A rendezvény ingyenes, a baráti légkör és a kellemes kikapcsolódás garantált – táncoljanak együtt Hellász szívverésére!

 

 

