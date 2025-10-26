Görög táncház: Hellász szívverésére táncolhatnak

A Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat ismét megrendezi a nagy sikerű görög táncházat a Vasutas Művelődési Házban – olvasható a szervezők közösségi oldalán.

Mint írták, október 26-án, vasárnap 17 órától egy igazán jó hangulatú estére várják az érdeklődőket, ahol a görög dallamok és a tánc öröme köti össze a közösséget. A rendezvény ingyenes, a baráti légkör és a kellemes kikapcsolódás garantált – táncoljanak együtt Hellász szívverésére!