Táncház
59 perce
Görög táncház: Hellász szívverésére táncolhatnak
A baráti hangulat és a tánc öröme összeköti a közösséget.
Ezúttal is a Vasutas Művelődési Ház ad otthon a görög táncháznak
Fotó: Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat / Facebook
A Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat ismét megrendezi a nagy sikerű görög táncházat a Vasutas Művelődési Házban – olvasható a szervezők közösségi oldalán.
Mint írták, október 26-án, vasárnap 17 órától egy igazán jó hangulatú estére várják az érdeklődőket, ahol a görög dallamok és a tánc öröme köti össze a közösséget. A rendezvény ingyenes, a baráti légkör és a kellemes kikapcsolódás garantált – táncoljanak együtt Hellász szívverésére!
