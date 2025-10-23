október 23., csütörtök

Tartalmas programfolyam

1 órája

Gubik Petra hangja is felcsendül az ünnepnapon

Élő közvetítések és filmkülönlegességek az ’56-os forradalom emléknapján a közmédia csatornáin. Ajak díszpolgára, Gubik Petra sok fontos gondolatot oszt meg a hallgatókkal.

Október 23-án a közmédia csatornái egész napos élő közvetítésekkel, tematikus műsorokkal és történelmi ihletésű alkotásokkal tisztelegnek az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. A Duna élőben közvetíti a nemzeti ünnep központi eseményeit, az M5 kulturális csatorna Mészáros Márta Napló-trilógiájával és több dokumentumfilmmel idézi meg a korszak hangulatát. A Duna Koltay Gábor új dokumentumfilmje, a 217 nap – Wittner Mária emlékére című alkotás televíziós premierjével várja a nézőket. Ajak díszpolgára, Gubik Petra is megosztja gondolatait a hallgatókkal az ünnepnapon.

Gubik Petra is részese a szabadság napjának Fotó: MTVA

 

Tévéműsorok mellett Gubik Petra is megszólal


Október 23-án élőben közvetíti a Duna és a Duna World a nemzeti ünnep központi eseményeit. A műsorfolyam 7:30-kor az ünnepélyes zászlófelvonással kezdődik, majd a nap folyamán a nézők a legfontosabb eseményeket a helyszínekről és a stúdióból is nyomon követhetik. 10 órától stúdióbeszélgetés várja a nézőket, vendégekkel és tematikus bejátszókkal, amelyek felidézik az 1956-os forradalom eseményeit és üzenetét, majd a Békemenet élő közvetítése következik, amelyet a stúdióból kommentálnak, bejátszókkal és helyszíni kapcsolásokkal megszakítva. Több alkalommal kapcsolják az M1 és a Duna riportereit is, akik a menet hangulatát és pillanatait közvetítik. 13 órától a Kossuth térről jelentkezik élőben a Duna, a Duna World és az M1 aktuális csatorna: a nézők megtekinthetik az ünnepi megemlékezést és Orbán Viktor miniszterelnök beszédét. Az ünnepi műsorfolyamot a 14 órakor kezdődő stúdióösszefoglaló zárja, amelyben elemzések, értékelések és a nap legfontosabb pillanatai kapnak helyet.
Történelmi események ihlette alkotásokkal is várja nézőit október 23-án a Duna: műsorára tűzi a Húsz óra (15:00) és a Budakeszi srácok (18:53) című játékfilmeket, valamint láthatják a Magunk maradtunk (16:55) című kisfilmet is. A Duna 20:55-től premierrel is várja nézőit: televízióban elsőként mutatja be Koltay Gábor új,  217 nap – Wittner Mária emlékére című dokumentumfilmjét. Október 24-én családi mozik is várják a történelmi témájú alkotások mellett a nézőket a Dunán, így a Krakonoš - A hegyek titkának ura (8:25), A kis Winnetou (10:15) és A repülő osztály (13:50) mellett megtekinthető az Egri csillagok (15:25), A Nap utcai fiúk (18:50) és A néma forradalom (20:30) is.
Az 1956-os forradalom és szabadságharchoz vezető eseményekkel, azok lenyomatával a Duna World több ismeretterjesztő műsorban és dokumentumfilmben foglalkozik október 23-án, továbbá az Elveszett idők című fikciós történelmi dráma epizódjaival is megidézi a kor hangulatát. A tematikus naphoz kapcsolódva tűzi műsorára a csatorna a Keserű igazság (16:40) és az Ötvenhat viharában - A Vajdaság és 1956 (18:15) című filmet, továbbá a 2021-es Cziffra ‘56 emlékkoncertet (19:15). Október 24-én is várja kulturális tartalmakkal nézőit a Duna World, a Háry János (17 óra) és a Szabadság, szerelem – Gyöngyszemek Huszka Jenő legszebb operettjeiből (18:55) című zenés tartalmak után a Hazatérés (21:35) című dokumentumfilmet is láthatják.
A nemzeti ünnepnapon kora reggeltől 24-én estig az emlékezés és a múltidézés jelenik meg az M5 kulturális csatorna tartalmaiban tisztelegve a hősök dicső tettei, a forradalom angyalai előtt. A vers ereje – Kádár félelme (10.23., 8:05), A Nemzetidegenek (10.23., 12 óra), az 56/Z (10.23., 14:30), a Kegyelem hadművelet (10.23., 16:15 és 10.24., 16:15) és a Memory Project 1956-2021 (10.23., 19:10 óra) című dokumentumfilmek mellett a csatorna levetíti  a Liberté '56 (10.24., 20 óra) című játékfilmet is. Bereményi Géza önéletrajzi ihletésű, Európa-díjas Eldorádó című filmjét október 23-án 21:50-kor láthatják. Mészáros Márta önéletrajzi ihletésű Napló … sorozatának az 1956. október 23-i eseményeket és következményeit középpontba állító Napló apámnak, anyámnak című film október 24-én 21:55-kor kezdődik. A hét folyamán a Librettóban is az ’56-os hősökre kerül a fókusz, míg a História című műsorban, október 23-án 20 órától a forradalom kitörése, 25-én, szombaton a szabadságharc legvéresebb napjának krónikája elevenedik meg. 18 órától élő közvetítést láthatnak Díszünnepség a MÜPÁ-ban – Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja címmel.
Az 1956-os eseményeket feldolgozó igaz történeten alapuló kisjátékfilm, az Uchebnik (22 óra) után zenei programmal - az Edda Művek és a Karthago koncertjével - várja nézőit az M2 Petőfi TV.

 

Rádióműsorok


A nemzeti ünneppel már október 22-én foglalkozik a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! és Nagyok című műsoraiban, október 23-án pedig a Budapesti Műszaki Egyetem diákjainak 1956-hoz kapcsolódó gondolatai szövik át a tematikus napot. A hajnali zenei műsor ünnepnapi dallamai után a rádió délelőtti műsorai – a Hajnal-táj, a Jó reggelt, Magyarország!, A Hely és a Vendég a háznál – is a forradalom és szabadságharc különböző területeivel foglalkozik, felidézve az elfeledett debreceni megmozdulásokat, valamint a Rákosi-rendszer mindennapi valóságát egy család életén keresztül. A 13 órakor kezdődő élő ünnepi műsor és a délutáni Rádiószínház aktuális adása után 17:05-től Fedőneve: Marslakó - avagy világhírű tudósaink megfigyelése a kommunista diktatúrában című műsorral várja hallgatóit a rádió.
A Szakcsi Rádióban október 23-án 8 órától a Jazzkoncertek között a Tommy Vig Quartet 2020. október 22-én a Magyar Rádió 6-os stúdiójában elhangzott koncertjét hallhatják, amely felcsendülő tételei egyfajta zenei reflexiók az 1956-os forradalomra és annak társadalmi, lelki következményeire. Hangverseny-különlegességgel várja hallgatóit a Bartók Rádió október 23-án, 12:35-től  Beethoven: Missa Solemnis című 1968-ban a Zeneakadémián elhangzott darabja után 19:35-től a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának ünnepi hangversenye szólal meg 2000-ből, majd a Liszt műveiből rendezett 1997-es előadása zárja a napot. Másnap, október 24-én is az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtt tiszteleg a rádió, 19:35-től élő koncertközvetítést hallhatnak a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből, ahol Keller András vezényletével és a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével Liszt, Dohnányi és Beethoven művein keresztül fogalmazódik meg a szabadság üzenete.

 

Gyerekeknek szóló tartalmak


Az M2 Gyerekcsatorna saját gyártású Ünneplőben című sorozatának aktuális részével többször találkozhatnak a nap folyamán, valamint a Hetedhét kaland (19:45) is a legkisebbek nyelvén mesél az ’56-os események jelentőségéről. A Csukás Meserádióban a nemzeti ünnepen Gubik Petra, a rádió hangja számos fontos gondolatot oszt meg a hallgatókkal, a barátságról és bátorságról szóló esti mesét pedig Banner Géza, a Családi kör műsorvezetője olvassa fel.

 

