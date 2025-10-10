Világcsúcsot nyújtottak Penészleken rétesből! (fotókkal, videóval) 

Guinness-rekordkísérlet Penészleken: az Encsencs–Penészlek–Nyírvasvári Általános Iskola Penészleki Tagintézménye minden tanévben csatlakozik a „72 óra kompromisszumok nélkül – Több vagy, ha adsz!” országos önkéntes programhoz – így volt ez most pénteken is.

Guinness-rekordkísérlet Penészleken

Fotók: Sipeki Péter

Guinness-rekordkísérlet Penészleken: 220 méteres rétessel készülnek

A hagyományokhoz híven a felsősök ezúttal is ellátogattak az iskolával szemben található Nyugalomsziget Idősek Otthonába, ahol a diákok kertészkedtek és segítettek a gondozottaknak, az ott élők örömére. Ebben az évben különleges eseménnyel is készültek: meg akarták dönteni a leghosszabb rétes Guinness-rekordját. Az eddigi rekord 217 méter volt, ők ezt 17 méterrel toldották meg. A rétes leveles tésztából készült, a tölteléke túró, mák, dió és lekvár volt. Az elkészítésében az otthon dolgozói, lakói és a diákok is részt vettek.