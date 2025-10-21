3 órája
Jövőre elkészül az új gyermekorvosi rendelő Mátészalkán
Az önkormányzat megszünteti a jelenlegi épület beázását. Az új gyermekorvosi rendelő a jövő év első felében elkészül.
Ilyen lesz az új központ
Fotó: Mátészalka – A fény városa Facebook-olal
A közösségi médiában az utóbbi napokban többen is foglalkoztak a mátészalkai gyermekorvosi rendelő állapotával. A Mátészalka – A fény városa Facebook-oldal utánajárt, hol tart az új gyermekegészségügyi központ építése, és hogy mit tesz a város a jelenlegi épület állagmegóvása érdekében.
Gyermekorvosi rendelő: a beázást megszüntetik
A Polgármesteri Kabinet Városfejlesztési Csoportjától megtudták: folyamatban van a közbeszerzési eljárás, az idén szerződést kötnek a kivitelezővel. A beruházás a terveknek megfelelően halad, az új, korszerű rendelő jövő év első felében elkészül.
Az önkormányzat megszünteti a jelenlegi épület beázását, miután erről a legutóbbi testületi ülésen a polgármester javaslatára döntés született. A munkálatok fedezetét a képviselő-testület a költségvetés módosításával biztosította.
Az új rendelő barátságos, gyermekközpontú és modern környezetet biztosít majd, ahol a legkisebbek a lehető legjobb ellátásban részesülhetnek – áll a bejegyzésben és hozzáteszik: a cél, hogy Mátészalkán a családok és az egészségügyi dolgozók méltó, biztonságos és korszerű körülmények között találkozhassanak a gyógyulás útján.
