Jövőre elkészül az új gyermekorvosi rendelő Mátészalkán

A közösségi médiában az utóbbi napokban többen is foglalkoztak a mátészalkai gyermekorvosi rendelő állapotával. A Mátészalka – A fény városa Facebook-oldal utánajárt, hol tart az új gyermekegészségügyi központ építése, és hogy mit tesz a város a jelenlegi épület állagmegóvása érdekében.

Az új gyermekorvosi rendelő látványterve

Fotó: Mátészalka – A fény városa

Gyermekorvosi rendelő: a beázást megszüntetik

A Polgármesteri Kabinet Városfejlesztési Csoportjától megtudták: folyamatban van a közbeszerzési eljárás, az idén szerződést kötnek a kivitelezővel. A beruházás a terveknek megfelelően halad, az új, korszerű rendelő jövő év első felében elkészül.

Az önkormányzat megszünteti a jelenlegi épület beázását, miután erről a legutóbbi testületi ülésen a polgármester javaslatára döntés született. A munkálatok fedezetét a képviselő-testület a költségvetés módosításával biztosította.

Az új rendelő barátságos, gyermekközpontú és modern környezetet biztosít majd, ahol a legkisebbek a lehető legjobb ellátásban részesülhetnek – áll a bejegyzésben és hozzáteszik: a cél, hogy Mátészalkán a családok és az egészségügyi dolgozók méltó, biztonságos és korszerű körülmények között találkozhassanak a gyógyulás útján.